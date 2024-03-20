陈振声：社会科学和人文学者与各方加强合作寻求创新方案

新加坡从未因国小而自我设限，多年来针对自身的挑战所开发的创新方案，为世界各国提供参照。教育部长陈振声鼓励社会科学与人文学者继续秉持这股先锋精神，同业界和政府机构的实践者合作，就人口老龄化、颠覆性科技等趋势所带来的挑战，寻求适用于本地的突破方案。

陈振声星期三（3月20日）在本地公立大学学者举办的首届“社会科学与人文学创意节”开幕式上致辞时说，新加坡的实力从来不由国家大小决定，而是取决于自身的想法、抱负及人脉网络。

由于我国面对许多源自外部的挑战，很多挑战也并非单一机构能解决，陈振声鼓励本地大学，尤其是社会科学和人文学领域学者紧密合作，开发应对挑战的新方案。“我们竞争的对手不是彼此。我们面对的更大挑战是如何带领新加坡继续向前走，如何开发新点子与他人竞争，并且成为引领世界的先锋。”

陈振声说，国家小这一事实从未阻碍新加坡开发创新方案。我国推出的多项政策，包括公积金制度、公共住房制度，以及技能创前程计划，成为让其他国家借鉴的案例。他鼓励本地研究员发挥敢为人先的精神，以创新视角去看待问题、展开研究及寻求解决方法。

不照单全收外国政策 开创新加坡方案

新加坡向来有参考外国的政策，如失业保险或最低薪金制，但陈振声强调，我国从来不会照单全收，而是开创自己的方案，如渐进式薪金模式及培训津贴等。本地研究员的任务是参考他人的做法，找出符合本地人需求的新方案。

陈振声强调，衡量研究项目成功与否，不仅在于它是否在知名期刊刊登，而是它是否有助提升国人的生活素质。他向研究员保证，对于可造福我国的研究方案，即使未在国际期刊刊登，本地大学及政府机构也会给予认可。

近年政府大幅度增加对社会科学和人文学研究项目的资助。教育部在2021年宣布拨款4亿5700万元，在接下来五年资助社会科学研究理事会的计划。这比理事会在前一轮所获得的五年拨款多约三成。

担任社会科学研究理事会顾问的历史学者王赓武教授，应邀为活动致辞。他说，理事会在2016年成立是非常适时的，反映出新加坡意识到自己必须建构知识和策略，以应付世界迅速转变的种种不确定因素。这些挑战包括中美博弈对本区域的影响，以及冠病疫情带来的挑战。

王赓武：应加强跨学科合作 借助多元观点开拓新知识

王赓武追溯本地社会科学与人文学研究，从早期被认为相较于数理工科领域显得滞后，到逐渐朝向更蓬勃及多元发展，以应付社会转变的需求。他建议人文学科研究进一步以本区域多元文化社会的经验为基础，更深入探讨人们的精神需求、价值观和社会现象，并且加强跨学科合作，借助多元观点开拓新知识。

新加坡管理大学校长江莉莉教授致辞时指出，相较于约40年前，本地只有一所大学提供人文与社会科学系，如今六所公立大学几乎都提供这类学科的课程组合，而有志于从事学术研究的学生也有更多升学渠道。

随着社会科学和人文学研究员获得更多支持，江莉莉鼓励学者在寻求学界认可的同时，也思考如何通过多元渠道，让决策者、业界人士及一般公众更了解自己的研究成果，对社会发挥更大影响力。

为期约一个月的“社会科学与人文学创意节”，邀请50多名学者通过13场活动，就如何应对人工智能带来的挑战，以及通过整体社会的方式，提升心理健康援助等课题，分享研究见解。