沙拉含大肠杆菌 同乐千禧罚款3000元

准备的沙拉含有大肠杆菌，也没有维护厨房的空调机，保持场所清洁，同乐餐饮集团旗下的同乐千禧（Tung Lok Millennium）被罚款3000元。

同乐面对两项违反食品销售法令的控状，公司代表于星期三（3月20日）在国家法院承认一项没有安全处理食物罪，另一项未确保场所保持清洁的控状则交由法官下判时一并考虑。

新加坡食品局星期三发出文告说，卫生部和食品局于2022年6月接获通报，指有27人在吃了同乐准备的食物后，出现胃肠炎（gastroenteritis）症状。不过，没有人须要住院。

同乐当时是为2022年6月11日在赞美广场（CHIJMES）举办的活动准备食物。

卫生部和食品局展开联合调查，稽查员在同月15日到同乐位于大成街26号的厨房检查，观察到员工正在准备可直接食用的沙拉，便对沙拉进行抽样检查。

检查结果显示，沙拉中含有大肠杆菌（E.coli），不宜食用。根据食品局的网站，大肠杆菌可造成食物中毒。

另外，稽查员也发现厨房里的空调机没有进行适当维护，同乐因此面对没有确保场所保持清洁的罪名。

食品局：食品安全是共同责任

食品局说，食品安全是一项共同责任，因为食品在食物链的任何环节都可能受到污染。当局将继续保持警惕，确保采取适当的执行监管措施，食品行业和消费者也必须配合。

食品局提醒，食品企业必须确保场所清洁且维护良好，并遵循正确的食品卫生和安全要求。当局将对不遵循食品安全条例的食品业者采取执法行动。

公众如果发现任何可能违反规定的行为，应通过食品局网站举报。