中小型汽车组拥车证报8万5000多元 创今年新高

中小型汽车组别的拥车证成价继续回升，达8万5000多元水平，是今年以来的最高点。受访车商预计，这组的成价在下一轮的投标活动中或继续走高，但不会超过10％。

3月第二轮拥车证公开投标活动星期三（3月20日）下午结束，应对大众市场需求的中小型汽车组（A组）成价上涨2489元（3％），报8万5489元。

大型及豪华车组（B组）微涨一元，报9万6011元。一般用于注册B组汽车的公开组（E组）上扬846元（0.89％），报9万5856元。

B组成价在1月17日的拥车证投标活动后持续下滑，大致维持在9万6000元至9万7000元的水平。B组成价去年10月创新高，报15万零1元。

新加坡车业公会会长梁添丁说，车商在今年1月的车展中，要是承诺顾客会在六个投标活动中标到拥车证，最迟要在下一轮投标活动标到拥车证。这因此形成竞标压力，导致成价上涨。

“对这些车商而言，下一轮投标是最后一个机会，压力肯定会有……成价要是上涨，估计会在10％以内。”

B组供需或已达平衡点 未来走势料会持平

豪华电动车品牌极星和跑车品牌路特斯汽车代理商Wearnes Automotive董事经理孙光英说，B组星期三的成价表现与上一轮投标活动不相上下，算是平稳。

“我们没有看到强烈需求，成价也没有大跌。这意味着，B组的供需可能已经达到一个平衡点。下来一个月的成价走势应该会持平。”

问及这是否代表陆路交通管理局在计算下一季度的配额时，不会为B组调用未来的拥车证。孙光英说，这是有可能的。“政府不可能提前调用太多拥车证，否则之后会不够用，当供不应求时，成价飙涨的情况会再度发生。”

梁添丁提到，当局在考虑为不同车组提前调用多少拥车证时，没有固定的比例，而是以缓和巨大波动为重点。由于A组成价继续面对压力，政府预计会延续提前调用拥车证的做法，应付当前需求。B组则没有同样的迫切需求。

另外，货车和巴士组（C组）在星期三的拥车证投标活动中，下滑5487元（7.26％），报7万零112元。

梁添丁说，C组成价过去几轮会上涨，主要是因为车商要赶在3月底前，为所有没有达到噪音标准的商用车上牌。这些车现已大部分标到拥车证，竞标压力纾缓，成价也因此下滑。

国家环境局自去年4月1日起，全面采用联合国更严格的UN R51-03（车辆）以及UN R41-04（电单车）噪音标准。商用车今年4月1日起必须符合这套标准。

电单车组（D组）成价上涨289元（3.07％），报9689元。