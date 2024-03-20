维文：“高度担忧”以色列袭击拉法 向内坦亚胡表明以军事反应过激

以色列计划攻入拉法，外交部长维文医生对此表示“高度担忧”。维文说，以色列虽有权自卫反击，但以色列的军事反应过激。他认为，以色列社会深受打击，目前难以接受不同观点，预计以哈冲突会持续。

维文星期二（3月19日）在耶路撒冷会见以色列总理内坦亚胡，讨论加沙局势。这是去年10月以哈开始交火后，维文首次与内坦亚胡面对面会谈。维文会后接受媒体访问时说，新加坡和以色列有“明显的观点分歧”。

维文向内坦亚胡重申我国立场，指以色列虽有权自卫，但军事反应过于激烈。

以军近日突袭加沙最大医院希法医院，并扬言要攻入拉法（Rafah）追剿哈马斯。拉法位于加沙南部，目前预计有150万人在拉法寻求庇护。尽管面对美国等国际社会的强烈反对，内坦亚胡早前说仍将推进在拉法的地面行动。

维文说，以军袭击拉法将对那里的人们有“巨大影响”，他已在国会表达对此的高度担忧。

维文说，任何面临危机的政府，它的当务之急必然是保障国家安全。但他也提醒说，安全固然重要，如果没有和平，安全威胁会一次又一次地出现。

然而，维文说哈马斯10月7日的袭击让以色列遭受极大创伤，目前还没到考虑如何平衡安全与和平的阶段。“以色列对于一些观点，现阶段未必听得进去，更不会接受......内坦亚胡须为以色列抉择，为他的人民和后果承担责任。”

维文：希望以哈达成停火协议 但冲突料不会就此结束

以色列和哈马斯正在多哈进行人道主义停火谈判，维文虽然希望双方达成协议，但预计冲突不会就此结束。“我们要做好准备，这动荡不安之地接下来会再次经历战火。”

被问及新加坡和以色列的双边关系是否会因此受影响，维文说：“我们得看接下来的进展。”

除了内坦亚胡，维文也会见多名以色列政要，包括总统赫尔佐格、外长卡茨（Israel Katz）、战时内阁成员甘茨（Benny Gantz），以及前总理贝内特（Naftali Bennett）。

至于此趟出访以色列是否会引起新加坡人反弹，维文说面对面会谈在危机和战争时期更加重要，有助了解事情的经过和原因，以及领导人的想法。虽然与以色列观点不同，维文说，新加坡须维持双边对话，不能躲避问题。

维文和随行的我国国会议员，也分别会见了以色列各政党议员，包括全国团结、联合阿拉伯名单和工党。

新加坡谴责哈马斯恐怖行为 吁立即无条件释放所有平民人质

根据我国外交部星期三（20日）发表的文告，维文会见以色列政要时，代表新加坡向所有受到哈马斯袭击影响的家庭表示慰问。他重申，新加坡谴责哈马斯的恐怖行为，并呼吁立即无条件释放所有平民人质。

文告说，维文也呼吁以方尽最大努力保护平民安全，让救援物资能通过陆路站点进入加沙。他强调，新加坡原则上一贯支持以巴根据联合国安理会相关决议，通过谈判达成永久停止敌对状态的两国方案。

维文正在中东进行为期10天的工作访问，早前与卡塔尔、约旦、巴勒斯坦权力机构领导进行对话。他星期三已动身前往阿联酋，随后将到埃及和沙特阿拉伯。

维文说，区域不同国家和地区的立场各异，因此须全面地沟通。他也强调，新加坡要保持可信、有建设性和给予帮助，同时表达独立立场，坚持自身原则。