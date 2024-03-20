黄丝带基金慈善高尔夫球赛和晚宴 筹款近57万元

志愿者通过2024年第九届黄丝带基金慈善高尔夫球赛和晚宴筹集近57万元善款，这将用来支持监狱囚犯、释囚及其家庭的改造与再融入社会计划。

今年的黄丝带基金慈善高尔夫球赛和晚宴星期三（3月20日）傍晚6时在丹那美拉乡村俱乐部举行，国家发展部兼内政部政务部长费绍尔副教授是受邀嘉宾。筹款活动截至上周五（15日）筹集46万2000元，晚宴结束前所筹款项增加到56万8096元。这将为囚犯和释囚的各种改造和再融入社会计划，提供长期资金支持。

黄丝带基金过去20年 通过资助各项目让7万逾人受惠

活动也庆祝黄丝带基金成立20周年。在过去的20年里，黄丝带基金通过资助各种项目如黄丝带之星助学金（YRF STAR Bursary），已帮助超过7万人。该助学金让希望能继续深造的囚犯受惠，或资助低收入释囚获得职业技能。

慈善活动共同主席兼志愿者许仁美博士接受《联合早报》访问时指出，他和其他志愿者都希望尽自己一分力去帮助需要援助的群体，尤其是囚犯的孩子，因为他们可能在家中经济支柱入狱后失去接受良好教育的机会。

黄丝带基金主席郑维荣对许仁美博士及志愿者团队的付出表示感谢和敬意。“我还要感谢我们所有的捐赠者、赞助商和社区伙伴，因为在过去的20年里，他们一直与黄丝带基金同行。”

曾因毒品相关罪名入狱七年半的男子里兹万（34岁，客服行业）受访时说，他在服刑期间有机会参加基础音乐课程，并通过英国皇家音乐考试的五级乐理考试。他在2021年完成服刑，并在2022年4月到新加坡Orita Sinclair音乐学院修读音乐制作和音响工程大专课程。

里兹万很感谢黄丝带基金给他机会再去深造，尤其是黄丝带的志愿者和辅导员等，都会定时问候和关心他。他现在无需担心课程费用等问题，只需专心进修和工作。

“母亲在我服刑期间过世，家里只剩下我和兄弟姐妹相互扶持。我很感激现在的社会对释囚的包容和开放，让我有第二次机会重新开始。”