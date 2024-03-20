一家三口称用餐后身体不适 海底捞：四天后才接投诉　

一家三口到榜鹅北岸广场的火锅餐馆海底捞分店用餐后，身体不适入院治疗，当局正联合展开调查。海底捞四天后才接到投诉，目前已全面配合调查，盼找出确切导因。

这起事件发生在3月10日，地点是榜鹅北岸广场（Northshore Plaza）的海底捞分店。

新加坡食品局、卫生部和国家环境局联合答复《联合早报》询问时证实接获通报，一家三口称在上述分店用餐后身体不适，到医院接受治疗。当局正对此展开调查。

榜鹅北岸广场海底捞分店经理徐小军（28岁）告诉《联合早报》，一名妇女带着两个看起来分别10多岁和六岁的孩子，在3月10日下午1时20分至2时50分之间前去用餐，但他在四天后（14日）才接到投诉。

“妇女说侄儿流鼻血，她和另一人则身体不适，正在医院进行检查。我立即慰问他们，并跟进情况。”

食品局和环境局人员在上星期六（16日）和星期一（18日）陆续到分店检查，取走一家三口当天食用的菜品和锅底样本、当天的闭路电视、三个捕鼠器和灭虫公司的记录，以及供应商资料等，当天负责食品安全的职员和服务员也在星期三（20日）接受问话。

徐小军上星期六再次询问妇女情况时，对方仅回应医生还在为他们检查，“我也询问她家地址打算上门拜访，但她没有再作出回应，不确定他们住院多久，以及目前的病况”。

徐小军说，“我们当天服务了220桌，暂时只接到一桌顾客在四天后作出反馈，我们会全力配合调查”。

海底捞发言人受询时说，海底捞门店高度重视食品安全，建立了严格食安防控机制，每天由质检员进行食安检查，每半个月邀请第三方专业机构进行消杀，海底捞各门店将为持续提升食品质量的稳定和安全不断精益求精，并感谢广大消费者、社会各界的监督。