麦波申玛达地铁站旁拟发展高密度住宅

麦波申玛达地铁站旁拟兴建高密度住宅，以满足住屋需求，也会有新公园和商业设施。受访房地产分析师认为，地段位置优越，若建组屋很可能是优选地段，甚至是黄金地段组屋。

市区重建局2月底公布对2019年发展总蓝图的修订建议。滨海市区线玛达（Mattar）站旁三幅住宅用地，边界和总容积率有所调整，附近美芭蒂路（Merpati Road）和惹兰安格烈（Jalan Anggerek）也改道，为未来住宅区做准备。当局说，这是为了让更多居民可享受到地段靠近生活设施和交通枢纽带来的便利。

其中两幅位于地铁站北边的地皮，总容积率从3.0微增至3.1；地铁站南边另一幅地，总容积率则从3.0减至2.8。根据市建局网站，总容积率至少2.8的住宅地段，可建至少36楼。

政府于2010年征用上述地段，包括坐落在地段内的15个永久地契有地私宅，以配合滨海市区线第三阶段和未来住宅项目的建设。受影响的有地私宅2019年已拆除。地段内三座建于1961年的租赁组屋也在近期拆除。

美芭蒂路将拓宽为双向双车道

陆路交通管理局去年8月为调整和拓宽美芭蒂路工程招标。工程预计2026年12月完工，美芭蒂路届时将从目前的单向双车道，改为双向双车道。

SRI研究与数据分析部主管莫汉（Mohan Sandrasegeran）受访时说：“考虑到这一带近年没有推出预购组屋项目，因此有可能建组屋。”

他说，地段位置优越，不仅毗邻地铁站，嘉诺撒天主教小学（Canossa Catholic Primary School）和圣玛格烈小学（St Margaret’s Primary School）等学校也近在咫尺。若建预购组屋，很可能被归为优选组屋（Plus flats）。

新住宅可建超过36楼

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清也同意，虽然这一带有很多有地私宅，但仍有可能建组屋，尤其是总容积率已提高到3.1，意味着可建超过36楼的住宅。建造新组屋也能让这一带的住屋类型更多样化。

麦波申过去10年仅推出三个预购组屋项目，孙燕清因此认为需求是存在的。上一个项目MacPherson Weave于2021年5月推出时，1382个单位共收到6617份申请。

孙燕清说，潜在买家包括父母住在附近有地私宅的年轻夫妻，或是在麦波申工作的夫妻。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣则认为，地段可能归为黄金地段组屋，因为位于芽笼市镇内，可算是市中心的周边地区。

芽笼市镇上一次推出预购组屋项目是2022年2月的Dakota Crest，但并未归为黄金地段组屋。

麦俊荣也认为，这可能不是当局对地段所作的最后一次修订。例如，地段总容积率可进一步提高至3.5。仅一站之隔的麦波申站，毗邻地段的总容积率是3.5。

另外，玛达站附近目前商店不多。麦俊荣认为，地段若能从住宅用途改为综合发展用途，不仅能盖购物中心，还能在购物中心楼上再盖住宅单位，让更多屋主受益。

但他也提醒，这一带向来是有地私宅的集中地，若建组屋，现有居民可能会担心影响邻里幽静的氛围，或是遮挡原本的景观。