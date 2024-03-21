忍受一个人的孤独 面塑达人不同渠道传承传统技艺

厨师李伟华（48岁）具备精湛的捏面人技艺，无论是孙悟空、卡通人物、十二生肖，还是各种食物和植物，一经他的巧手，都是一件件栩栩如生的艺术品。

李伟华特别喜爱民间的神话人物造型，比如关公或天神中的四大天王，觉得这些造型让他充分发挥创作力。

他说，面塑这门艺术在中国被视为非物质文化遗产之一。在新加坡，他则是为数不多的传承者，他甚至会自费到中国西安、安徽等地，与当地的名家切磋技艺。他也曾接获参加国外比赛的邀请，但因时间无法配合而没参加。

除了考获本地专业执照，在街头表演并授课，李伟华也曾到联络所等场所教导乐龄人士和孩子们捏面人，并且曾在传统节日受邀摆摊，向公众展现完成品。他希望通过种种渠道，把面塑技艺发扬光大。

最大挑战是要有耐心和不服输精神

“学习面塑最大的挑战是要有耐心和不服输的精神。这不是一两次学习就能掌握的技艺，需要长时间的经验积累。捏面人的力度就很关键，下手稍微用力或力度不够都会影响人物表情，须不断尝试，作品才能传神。”

学习这门即将消失的技艺几乎没有任何商业回报可言，反而须愿意耗费大量时间和精力，才能投入其中。

“多数人喜欢完整的制成品，但学习面塑的人不多，需要耐得住一个人创作的孤独。”

望举办一场主题式展览 重现民间传说

尽管在餐馆工作时间长且疲惫，但李伟华并不懈怠，每天花约两小时创作人物造型。这些年来，他一共用了超过100公斤的面粉捏面人，创造过许多人物塑像。由于收藏空间有限，他不得不无奈地丢弃或送出一些作品。

他的梦想是能够在本地找到更多志同道合的人，一起把这门技艺传承下去。他更希望拥有自己的工作室，并举办一场主题式展览，展示自己的创作，重现民间传说。