行动辅助工具明年收紧限速 新款式售价料涨一两成

行动辅助工具2025年左右开始收紧管制，包括降低时速限制，受访零售商预计现有存货到今年中便能售罄，并已准备进口符合新限制的款式，新款的售价到时料上调一至两成。

为避免有行走能力的人滥用行动辅助工具（personal mobility aid，简称PMA），活跃通勤咨询小组去年12月，向交通部提呈了改善相关安全问题的建议报告。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达早前在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时说，交通部已接受建议，收紧对行动辅助工具的管制。

新规定预计从2025年左右生效，到时所有行动辅助工具的时速限制，将从现在的每小时10公里，降至每小时6公里。

零售商MOBOT经理周文河接受《联合早报》访问时说，自咨询小组提呈建议以来，公司已减少进口约一半的行动辅助工具，并开始研发和测试符合新时速限制的款式。

“新款式应该会贵一至两成，因为测试须投入更多资源。此外，现有的款式可卖给其他国家，但符合新限制的款式，在其他国家未必有市场。若新款式仅供应给新加坡，就代表生产商须开辟多一条专门供应我国的生产线，涉及的成本就更高。”

社会不再视使用PMA为可耻的事 更多年长者愿意购买

过去五年，MOBOT每年的行动辅助工具销售量增长约10％。周文河说，人口老龄化，加上社会普遍不再视使用辅助工具代步为可耻的事，更多年长者愿意购买代步工具。

与2020年相比，另一家公司DNR Wheels去年的行动辅助工具销售量增加约50％，顾客以年长者居多。

DNR Wheels销售及业务发展经理张健鸿说，手上还有约500辆超过6公里时速限制的存货，但要在2025年前售罄不成问题；若新规定生效后还有存货，公司会在无加价的情况下，重新设定工具的时速限制。

“为生产符合新时速限制的款式，制造商已通知生产线会受影响，须投入额外的成本。我们起初应该会吸纳多出的成本，不会起价，之后可能调高售价，但不会超过现价的10％。”

Falcon Mobility去年的销售量比前年多15％，公司董事长周昭宏说，目前已卖出超过一半的存货，估计到了年中就能全部售完，目前也没有计划上调新款的售价。

网购平台也须确保售卖新合规代步工具

周昭宏认为，新规定生效后，政府也应确保网购平台遵守新规定。周文河也建议政府关注售卖不合规款式的网购平台，因为即使卖家从网购平台下架违例的款式后，也可能会设立另一个账号，再次售卖不合格的产品，并且避开在产品描述中使用关键词，避免监管人员发现。

对此，电子商务平台Lazada受询时说，将与相关当局合作，仅允许合格的行动辅助工具在平台上架。

Carousell发言人则说，严正看待在平台上售卖违禁或管制物品的行为，平台将使用各种自动或人工方式审核卖家的产品是否符合条规，并与执法单位合作下架不符合条规的款式。发言人也提醒用户若发现违例的产品应向平台举报。