黄循财：人力为我国最宝贵资源 教育投资须持续

胡洁梅

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更新 / 2024年3月21日 12:29 AM
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发布 / 2024年3月21日 12:17 AM
副总理兼财政部长黄循财（左一）出席新加坡理工大学在乌节康莱德酒店举行的周年庆晚宴时与学生交谈。在场的包括新工大校长蔡其昌教授（右一）和新工大董事会主席张学才（右二）。（ 谢智扬摄）
副总理兼财政部长黄循财（左一）出席新加坡理工大学在乌节康莱德酒店举行的周年庆晚宴时与学生交谈。在场的包括新工大校长蔡其昌教授（右一）和新工大董事会主席张学才（右二）。（ 谢智扬摄）

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新加坡最宝贵的资源是人力，政府因此向来大力投资于人民的教育，但教育投资并非立竿见影，必须持续不断的投入工作。

副总理兼财政部长黄循财星期三（3月20日）出席新加坡理工大学10周年庆晚宴时指出，教育是一项长期的耕耘，成果往往在多年后才获得。新工大就是我国播下的其中一颗“种子”。

2005年，尚达曼总统担任教育部长时推出理工学院—海外专业机构计划，让理工院与一些海外大学合作联办大学课程。现任国防部长黄永宏医生任教育部长时，把这个模式发展为新加坡科技学院（新工大的前身）。

2012年，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰任教育部长时，让当时是教育部高级政务部长的黄循财领导“2015年后升大学渠道委员会”。黄循财说，政府计划增加大学升学率，研究海外大学的应用型教育模式，并在本地发展这个模式，加强课堂与业界应用的联系。新工大为此成为我国第五所公立大学。

逾九成新工大毕业生半年内找到工作 平均起薪约4000元

新工大于2009年成立，先是与海外学府合办课程，旨在为理工学院毕业生扩大升学途径。2014年，新工大升格为公立大学，如今自办课程并颁发大学文凭。

黄循财指出，过去十年，新工大在历任和现任教育部长的支持下不断发展。过去几年，毕业生享有良好的就业率，毕业后半年内找到工作的比率超过90%,  平均起薪约4000元。

政府将继续投入资源在教育和培训，不断改进教育制度。他说：“但学习不能在正规教育后停歇。随着科技迅速发展，工作角色和要求将比以往改变得更快。”

政府因此推出“技能创前程”运动，支持人们终身学习，而新工大可在这方面发挥作用。黄循财说，新工大可借助与业界的紧密协作提升学习、发展更多针对成人学员的课程，如可累计为文凭的微型证书类课程、推动终身学习文化。

随着新工大今年9月将搬到榜鹅数码区的新校舍，大学将有更多机会与企业合作，发展最新的数码科技。他说：“新环境将有助于强化大学的应用学习文化，并持续发展技能。”

新工大与新捷运合作 利用榜鹅海岸站空间打造生活实验室

新工大今年9月落户榜鹅数码区后，也将利用毗邻榜鹅海岸站的空间打造生活实验室，展出大学与新捷运和其他企业协作开发的数码创新方案，包括新捷运交通创新中心MINNOVA的项目。地铁东北线延长线的榜鹅海岸站将在今年启用。

新工大校长蔡其昌教授致辞时指出，校方星期三下午与新捷运签署合作备忘录。榜鹅海岸站可作为学生和教职员学习和研究的平台，推动公共交通领域的创新工作。此外，地铁站的公共场地也可用来举办活动，呈献学生的表演和作品。他说：“榜鹅海岸站将致力于打造为一个富有活力、激发创新、创意与热忱的地方。”

新捷运集团总裁沈维明今年较早前接受《联合早报》专访时透露，新捷运计划把榜鹅海岸站打造成“数码村”，同榜鹅数码园区的学府和企业联办活动，推进新兴科技的发展。

新工大目前有超过1万8000名校友。全日制课程的收生人数从2014年每届的1800人增至目前的3300多人，如今是继新加坡国立大学和南洋理工大学后，收生人数属第三多的大学。

其他出席晚宴的嘉宾包括教育部长陈振声，以及曾任教育部长的卫生部长王乙康和国防部长黄永宏医生。

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