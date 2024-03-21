黄循财：人力为我国最宝贵资源 教育投资须持续

新加坡最宝贵的资源是人力，政府因此向来大力投资于人民的教育，但教育投资并非立竿见影，必须持续不断的投入工作。

副总理兼财政部长黄循财星期三（3月20日）出席新加坡理工大学10周年庆晚宴时指出，教育是一项长期的耕耘，成果往往在多年后才获得。新工大就是我国播下的其中一颗“种子”。

2005年，尚达曼总统担任教育部长时推出理工学院—海外专业机构计划，让理工院与一些海外大学合作联办大学课程。现任国防部长黄永宏医生任教育部长时，把这个模式发展为新加坡科技学院（新工大的前身）。

2012年，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰任教育部长时，让当时是教育部高级政务部长的黄循财领导“2015年后升大学渠道委员会”。黄循财说，政府计划增加大学升学率，研究海外大学的应用型教育模式，并在本地发展这个模式，加强课堂与业界应用的联系。新工大为此成为我国第五所公立大学。

逾九成新工大毕业生半年内找到工作 平均起薪约4000元

新工大于2009年成立，先是与海外学府合办课程，旨在为理工学院毕业生扩大升学途径。2014年，新工大升格为公立大学，如今自办课程并颁发大学文凭。

黄循财指出，过去十年，新工大在历任和现任教育部长的支持下不断发展。过去几年，毕业生享有良好的就业率，毕业后半年内找到工作的比率超过90%, 平均起薪约4000元。

政府将继续投入资源在教育和培训，不断改进教育制度。他说：“但学习不能在正规教育后停歇。随着科技迅速发展，工作角色和要求将比以往改变得更快。”

政府因此推出“技能创前程”运动，支持人们终身学习，而新工大可在这方面发挥作用。黄循财说，新工大可借助与业界的紧密协作提升学习、发展更多针对成人学员的课程，如可累计为文凭的微型证书类课程、推动终身学习文化。

随着新工大今年9月将搬到榜鹅数码区的新校舍，大学将有更多机会与企业合作，发展最新的数码科技。他说：“新环境将有助于强化大学的应用学习文化，并持续发展技能。”

新工大与新捷运合作 利用榜鹅海岸站空间打造生活实验室

新工大今年9月落户榜鹅数码区后，也将利用毗邻榜鹅海岸站的空间打造生活实验室，展出大学与新捷运和其他企业协作开发的数码创新方案，包括新捷运交通创新中心MINNOVA的项目。地铁东北线延长线的榜鹅海岸站将在今年启用。

新工大校长蔡其昌教授致辞时指出，校方星期三下午与新捷运签署合作备忘录。榜鹅海岸站可作为学生和教职员学习和研究的平台，推动公共交通领域的创新工作。此外，地铁站的公共场地也可用来举办活动，呈献学生的表演和作品。他说：“榜鹅海岸站将致力于打造为一个富有活力、激发创新、创意与热忱的地方。”

新捷运集团总裁沈维明今年较早前接受《联合早报》专访时透露，新捷运计划把榜鹅海岸站打造成“数码村”，同榜鹅数码园区的学府和企业联办活动，推进新兴科技的发展。

新工大目前有超过1万8000名校友。全日制课程的收生人数从2014年每届的1800人增至目前的3300多人，如今是继新加坡国立大学和南洋理工大学后，收生人数属第三多的大学。

其他出席晚宴的嘉宾包括教育部长陈振声，以及曾任教育部长的卫生部长王乙康和国防部长黄永宏医生。