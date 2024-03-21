全球排名虽跌五位 我国蝉联亚洲最幸福国家

《世界幸福报告》出炉，新加坡在143个国家和地区中排第30名，虽比去年下滑五个名次，但仍连续第二年成为亚洲最幸福的国家。

联合国把每年的3月20日定为国际幸福日，《2024年世界幸福报告》配合这个日子，在当日（星期三）发布。这个自2012年以来发布的年度报告，是根据盖洛普（Gallup）世界民意调查中，个人评估生活满意度的调查问题，对各国民众幸福感进行排名。

调查问题名为“坎特里尔阶梯”（Cantril Ladder），要求受访者想象一个0到10级的阶梯，并选出最能代表当前生活状况的级别，0为最差，10为最好。

新加坡2021年在世界幸福报告排行榜中位列第32名，2022年晋升五个名次至第27名，去年再进两个名次至第25名，跃居亚洲最幸福的国家。我国名次今年虽回落，但仍在亚洲排行第一，整体幸福指数是6.52。

今年排名包含2022年较低分数 因此排名略有下降

《世界幸福报告》编辑之一、中国苏州的西交利物浦大学国际商学院高级副教授王顺博士接受《联合早报》访问时解释，幸福指数取的是近三年调查数据的平均，今年用的就是2021年至2023年数据的平均。

王顺说，新加坡去年的排名不包含2022年数据，因为当时尚未获得这个数据，而恰好新加坡2022年幸福指数低于2021年，因此去年平均分略高。今年的排名包括了2022年较低的分数，因此平均分略低于去年，排名略有下降，其实变化不大。

我国在收入水平、健康及政府清廉程度方面表现突出

报告也用六个因素来解释幸福感的国际差异。王顺说，新加坡在收入水平（人均国内生产总值）、健康（健康期望寿命），以及政府清廉程度（感知到的商业及政府腐败程度）方面表现非常好。其中，民众感知到的腐败程度在所有国家中最低，健康期望寿命则排名第一。

另三个因素，即社会支持、慷慨程度和生活自由度，新加坡的表现也靠前。这都对我国排名有很大的支持作用。

芬兰再登榜首 阿富汗幸福感最低

报告提到，自冠病疫情暴发以来，排在前10名的国家基本保持不变。

整体而言，北欧是全球最幸福的区域，不仅芬兰连续第七年位居榜首，幸福指数是7.74，第二到第四名也依序为丹麦、冰岛和瑞典。亚洲方面，台湾紧随我国之后，排在第31名，马来西亚排在第59名，中国排在第60名。

幸福感最低的是阿富汗，幸福指数只有1.72。

幸福感随年龄增长呈U型 年轻人和年长者较幸福

报告今年也调查了老少幸福感差异问题。我国30岁以下年轻人的幸福指数，相近于60岁及以上年长者，都是约6.48。但论世界幸福感排名，我国年轻人排在第54名，年长者排在第26名。

王顺说，在很多国家，幸福感都随年龄增长呈现U型，即中年阶段处于幸福感的底部，年轻人和年长者略好。但究竟是年轻人还是年长者感到较幸福，各国不同。比如，社保福利较差的韩国，年长者幸福感在所有年龄层中最低，而新加坡、日本、中国相反，老年人幸福感较高，年轻人生活工作压力较大，幸福感较低。