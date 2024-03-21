本地共享脚踏车业者SG Bike宣布退出市场

营业约七年的本地共享脚踏车业者SG Bike宣布退出市场，公司现有用户的账户余额，将自动转到另一业者Anywheel，好让他们继续使用共享脚踏车服务。

根据Anywheel和SG Bike星期四（3月21日）发布的联合文告，由于SG Bike决定“转变业务的战略方向”，公司将在经营执照于今年4月30日到期后，不再更新。

配合这项宣布，SG Bike即日起不再接受新用户注册，现有用户也无法充值和购买脚踏车通行证（ride pass）。

SG Bike用户账户余额将自动转到Anywheel应用

为降低对用户的影响，并让他们继续使用共享脚踏车服务，两家业者合作，把SG Bike用户的账户余额，自动转到Anywheel应用，作为租用脚踏车的积分（ride-only credits），但不适用于购买Anywheel的脚踏车通行证和商品等。两家公司未透露受影响的SG Bike用户人数。

提早在3月21日至4月21日，把账户余额转至Anywheel的SG Bike用户，则可获得额外10元的脚踏车租用积分。

所有转账的积分，包括优惠积分，将在5月3日或之前在Anywheel应用中显示。

至于无意转到Anywheel的用户，可在4月30日晚上11时59分前，通过SG Bike应用选择退出这项服务。

文告说，SG Bike希望在这段期间，寻求用户的理解与合作。公司也感谢用户多年来的支持。

据《联合早报》今年1月报道，目前在本地获得一级经营执照的共享脚踏车业者有Anywheel、HelloRide和SG Bike，共享脚踏车数量共计约4万1500辆。

由本地人创办的SG Bike，2017年投入服务。近年，SG Bike车队不断缩小，脚踏车数量从2020年的2万5000辆，递减至现在约1500辆。

公众可上网https://go.anywheel.sg/sgbike了解详情。