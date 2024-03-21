QR码通关首两日近半汽车旅客使用 下半年料扩至电单车

我国陆路关卡汽车通道在启用QR码通关后，首两日大约有8万6000人次选用这套新系统，占乘车旅客总数的46%。移民与关卡局将逐步扩展新系统的使用范围，料今年下半年在电单车通道启用。

汽车QR码通关星期二（3月19日）正式启用，移民局星期四（21日）邀请媒体到兀兰关卡汽车通道了解新系统的落实情况时，透露上述数据。移民局说，大多数汽车旅客都对新系统给予正面反馈。

据《联合早报》记者观察，汽车旅客若事先在MyICA mobile应用设置好个人或群组QR码，抵达通关柜台时只要在读码机扫描和等“哔”一声后，再经移民局人员核实信息即可通关。无论车里有多少人通关，一般都能在一分钟内顺利通过。

移民局行动司副司长潘秋华助理总监指出，汽车旅客结伴出行一起扫码通关，能更切实地感受到通关程序明显加快，因为他们再也无须出示多本护照。移民局前线人员也在场引导如何使用QR码通关。

“自3月19日推出以来，近一半的汽车旅客在我们的陆路关卡使用QR码通关。预计这个人数会持续增加。……移民与关卡局将逐步扩展QR码系统到其他的陆路关卡区。”

扫描QR码通关的系统启用后，无论车里有多少人要通关，都可在一分钟内顺利通过。（陈渊庄摄）

兀兰关卡的电单车通道也陆续安装了QR读码机，现场可见这些读码机目前仍用气泡布包裹着。移民局发言人答复《联合早报》询问时说，预计电单车旅客可在今年下半年开始扫码通关。

陈俞伶（39岁，房产经纪）一家六口上周趁学校假期到新山游玩，通关时约花了10分钟。她说，这次出境使用了刚开通的QR码，十分便利。“一分钟内就出境了，通关体验相当棒，尤其方便那些经常往返新马的旅客。”

经常到新山探亲的黄衍泉（68岁，退休者）说，以手机应用生成QR码并不难，到柜台排队五分钟，办通关手续少过一分钟。“很有效率，也省却了许多步骤，清明节来临，我和妻子准备到马来西亚扫墓，应该会省下不少时间。”

即将迎来节假日 移民局鼓励旅客用QR码通关

下星期五（29日）是耶稣受难节公假，也是清明节到来前的长周末，移民局预计两个陆路关卡将出现交通拥堵，因此鼓励开车旅客使用QR码以加速通关。

当局基于这几天收到的反馈也提醒汽车旅客，在某些情况下，移民局人员仍会要求出示护照以确认，加上抵达马国关卡时仍须办理通关手续，旅客应随身携带护照。此外，通过陆路关卡入境的外国旅客，须在三天内提交电子入境卡（SG Arrival Card）。

同一个出行群组的旅客所生成的QR码，可用于多次通关。旅客也可为不同群组如亲人或朋友，生成专属的QR码，储存在MyICA Mobile应用中，需要时可用上。

首次入境和使用不同护照再入境的外国人，办理入境手续时则须出示实体护照；再次通关时，才可以选用扫描QR码。