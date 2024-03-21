新加坡年轻男士透过婚介寻觅越南新娘

33岁的T先生是一名科技专才，目前单身，除了在交友平台结识本地女性，也通过婚介所寻找合适的越南女性，希望结成良缘。

T先生接受《联合早报》访问时坦言，自己性格内向，以往跟本地女性约会时曾有过不好的经历。

他说：“ 年轻女生一般比较骄傲，（交往时）感觉很像给她们欺负，整段感情很累”。至于年纪较长的女生，“感觉她们以前受过创伤，扛着这些创伤来应对下一段感情，对我很不公平。”

T先生也曾和越南女性交往，据他观察，越南女性在感情上投入较多，“她们看待婚姻的态度很认真，并且十分重视承诺。”

他说：“以结婚为目标，通过婚介所寻找合适的越南对象，如果可以解决问题，有何不可？”

真爱越南新娘婚介公司创办人林马克指出，本地男士寻找越南新娘有年轻化迹象。（视频截图）

真爱越南新娘婚介公司创办人林马克受访时指出，来婚介所寻找外籍对象的，六七成以上都是35岁到45岁的男性，跟早年多是50岁以上已大不相同。

他认为这是因为网络时代的信息畅通。“以前信息比较封闭，所以年轻人不敢冒险，现在信息开通了，年轻人敢冒险。”

越南少女征婚帖文吸引众多本地年轻男性

今年初，一则17岁越南少女征婚贴文，在社交媒体上引起广泛的关注。贴文最引人热议的条件是：征婚者年纪不可超过36岁，月薪至少4800新元，必须交往至少九个月，等她过了18岁才可完婚。

帖文的幕后推手是B&G越南新娘婚介所负责人郭锡鸿。他受访时说：“我没想到会引起这么大轰动，收到超过100位男士的询问，我才发现，新加坡有这么多年轻男士对越南女性有兴趣。”

郭锡鸿告诉《联合早报》，在他的牵线下，这名17岁越南少女与一名34岁的电脑软件工程师成功配对。这位男士已前往越南，与女方家长见面，目前两人正在稳定交往中。

郭锡鸿认为，时间与金钱的投入，是促使本地年轻人选择越南配偶的考量因素。（视频截图）

他透露，这位男士是因为工作忙碌，无暇经营感情，最终才选择通过婚介所到越南求偶。

在郭锡鸿看来，30多岁的本地年轻男士倾向选择越南配偶，是因为这个途径无需在追求女性方面投入大量时间与金钱。他说，相对而言，追求新加坡女性可能需要三四年，甚至更长时间交往，最终却不一定走向婚姻。

跨国婚姻须放下偏见互相尊重

另一名受访者林志伟（47岁），10年前经朋友介绍，与一名越南女性结为夫妻，两人育有一名九岁的儿子。

林志伟认为，自己的外貌与经济能力并不符合多数本地女性的择偶条件，因此为了早日实现组建家庭的愿望，最终选择了越南新娘。

与越南太太结婚10年的林志伟，从金钱到婚姻美满的过程，离不开相互尊重与体谅。（视频截图）

他坦言，妻子远嫁来新加坡，也是希望过上安稳的日子，两人的婚姻在一定程度上是基于金钱考量。不过双方要维系婚姻，就不应对彼此抱有偏见，相互理解和尊重是关键。

林志伟说：“我跟太太能够在一起10年，也是因为我们从来不去触碰对方的底线，彼此尊重。”