净水器供应商Purexygen涉误导性销售 受到竞消委调查

新加坡竞争与消费者委员会就过滤水系统供应商Purexygen私人有限公司，进行不公平交易行为展开了调查。

在一项例行审查中，新加坡竞争与消费者委员会（CCCS，简称竞消委）发现Purexygen私人有限公司在2021年9月至2023年11月期间，涉嫌以虚假和具误导性的宣传出售碱性滤水系统及相关的维修服务配套。

竞消委3月21日（星期四）发文告指出，Purexygen私人有限公司的不公平交易行为包括：

声称净水器经过检测机构的检测；误导消费者相信碱性或过滤水有助于预防骨质疏松症、反酸、血压和糖尿病等健康问题；误导消费者相信其水龙头和饮水机在限定时间内免费提供；误导消费者相信激活费和维护服务套餐的款项是不可退还的，并且没有告知消费者，他们有权取消直销合同；以虚假借口误导消费者，并持续拖延提供消费者购买的滤水器。

调查后公司已采措施 确保符合规定

文告指出，Purexygen私人有限公司在当局的调查后已采取积极措施，以确保符合竞消委的规定。

Purexygen私人有限公司两名董事同样承诺停止不公平交易行为。

竞消委已接受Purexygen私人有限公司和董事的承诺，如Purexygen或董事违反承诺或作出其他不公平行为，竞消委将采取行动。

竞消委：供应商应审查营销材料和定期审查作业方式

竞消委首席执行官佘奕可也提醒过滤水系统行业的供应商审查营销材料，以确保向消费者作出的任何陈述都是清晰、准确和有根据的。

“供应商还应定期审查作业方式，确保这些做法不构成不公平行为。根据消费者公平交易法令（Consumer Protection (Fair Trading) Act，简称CPFTA），竞消委可以要求法院对持续采用不公平做法的违规供应商下达命令。”

消费者若遇到虚假或误导性情况，可拨热线（6227 5100）或通过网站（www.case.org.sg）向新加坡消费者协会寻求援助。