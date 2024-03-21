警破门突击按摩店 五旬嫂接客时被捕

《新明日报》揭露牛车水按摩店挂羊头卖狗肉，警方星期三（3月20日）对该店展开突击行动，按摩女竟拒绝开门，执法人员迅速破门捉人，发现按摩女正在接客，她当场被捕。

今年2月24日，《新明日报》曾报道牛车水珍珠大厦三楼有按摩院暗藏春色。打扮性感的艳女公然在店外招客，她们穿着低胸连身短裙，看到男顾客经过都会上前搭讪拉客。

根据报道，她们提供的色情服务分别从50元到150元不等，甚至还能预约双人服务。

《新明日报》星期三下午接获读者通知，警方在珍珠大厦展开行动，逮捕了一名涉嫌提供色情服务的女子。

记者赶往珍珠大厦时，位于三楼的按摩店已被封锁，数名警员在场调查和取证，商场保安则协助维持秩序。

现场目击者透露，警方上门突击时，按摩女拒绝开门，执法人员便破门而入，正在提供服务的按摩女和顾客无处可逃，被警方逮个正着。

记者抵达时，警方已经扣押了一名华族女子，对方正在接受警方问话。该女子脸上化着浓妆，神色略显不安，面对镜头时不断躲闪，随后被警方戴上手铐押走。

据观察，店内后方是一张被布帘遮住的按摩床，周围散落着纸巾和毛巾等。门口处则满地玻璃碎，相信是破门后留下的碎片，引起不少公众和商贩围观。

在此次行动中被逮捕的58岁女子，因涉嫌提供性服务而触犯妇女宪章；按摩院的业者则因无照经营按摩场所，正接受警方调查。

按摩女被警方戴上手铐押走。（蔡振鸿摄）

业主：女子称租店“做头皮”

被破门的店铺，业主称女子只是租来“做头皮”，不知会变成这样。

一名自称业主的女士赶到现场，看到因破门而碎裂的玻璃门时大呼心痛，得知是按摩女拒绝开门后一脸无奈。

她告诉记者，当初对方只称租来做美发生意，不曾想会沦为淫窟。

“他们只说是做头皮，我没想到事情会变成这样。”

完整报道，请翻阅2024年3月21日的《新明日报》。