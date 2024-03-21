文庆地铁站外 两阿嬷被撞倒骑士也抛飞

文庆地铁站外过马路乱象多年依旧，两名阿嬷星期三（3月20日）晚上疑违例过马路时，电单车闪避不及撞上两人，导致两人受伤送院，骑士也连人带车被抛飞。

据观察，星期四（21日）早上半小时内就有超过20人违例过马路。（潘丰源摄）

读者通知《新明日报》，星期三傍晚7时55分，在实龙岗路往实龙岗路上段，靠近文庆地铁站外的巴士站发生车祸。

根据读者提供的视频，现场有两辆救护车，其中一名伤者躺在路中央的担架上，有约四名救护人员为她急救，也有交警在场指挥交通。

从视频可见，当时交通繁忙，多人围在路旁的栏杆围观。

记者抵达现场时，看到一辆电单车停在路旁，一名男子称自己是涉事人士，但拒绝受访。

附近商店的男员工指出，当时听到外面传来铁块刮地的声响，出去查看时，已经有好心人上前去扶起骑士，帮忙把他的电单车推到路边，骑士的手臂看似有擦伤。

据他所知，车祸发生在巴士站前，两名身穿橘色厂衣的阿嬷倒在路上，骑士则是连人带车抛飞到店屋前的路段。“不知道是不是她们下班后，因赶巴士冲过马路，岂料被电单车撞倒。”

据观察，巴士站距离电单车最后被抛飞的位置，大约有四间店屋的距离。

一般相信，两名阿嬷违例过马路时，骑士闪避不及才肇祸。

警方回复《新明日报》询问时说，车祸涉及一辆电单车和两名路人。两名女路人年龄分别是68岁和73岁，她们都在意识清醒下被送院。47岁的电单车骑士受轻伤，但拒绝送院。调查还在进行中。

民防部队指出，两人被送往陈笃生医院，民防部队也为受轻伤的一人做伤势评估。

完整报道，请翻阅2024年3月21日的《新明日报》。