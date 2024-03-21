37岁男涉性侵亲生女七年判无罪 法官：女儿说辞充满矛盾

被指性侵亲生女儿长达七年，一名37岁男子在高庭受审后获判无罪。法官认为，女儿对于关键案情的说辞充满矛盾，包括指父亲曾几次使用性玩具侵犯她，但证据显示男子是在女儿所称的“犯案日期”之后才收到购买的性玩具。

根据男子的证词，他是为了庆祝结婚周年而购买性玩具给妻子，结果有一次竟在女儿的床边看到这个性玩具。不过，邓碧云法官指被告的说辞也“相当奇怪”，因为他坦言妻子不喜欢使用性玩具，夫妻俩在购买后也不曾使用。

法官强调，在没有其他佐证的情况下，法庭必须在申诉人、即女儿的证词“非常具有说服力”的情况下才能将被告定罪，然而本案的情况并非如此。有关何时首次被父亲性侵、发生在家中哪一角落，以及什么时候向别人倾诉被性侵的经历等重要细节，女儿无法清楚说明，证词也出现前后反复的情况。法官说：“可能是时间久了，加上案发时她（女儿）年纪小，让她无法清楚忆述所发生的事。”

这起案件于2022年11月在高庭开审，涉案男子一共面对13项包括严重法定强奸、严重性侵、对孩童做出猥亵行为，以及给孩童看猥亵影片的控状。法官在星期四（3月21日）发表裁决，判被告所有罪名不成立。控方可在接下来两周内决定是否对这项裁决提出上诉。

被告与妻子育有一男一女，儿子比女儿小五岁。现年16岁的女儿已在案件曝光后搬出去住，目前与家人关系破裂。

审讯揭露，2019年9月3日，学校教师注意到当时12岁的女儿手腕上有许多道自残伤痕。同一天，女儿也告诉两名同学她被父亲性侵犯以及她想离家出走，其中一名同学的家长得知后赶紧通知老师，校方接着报案。

根据女儿的说法，被告首次对她伸出狼爪是在她年仅四岁或五岁时。当时被告为她与弟弟洗澡，接着从冰箱拿出饮料倒在自己身上，指示女儿在浴室里为他做出猥亵行为。女儿称父亲也在她八岁或九岁的时候开始给她看色情片，并且在她发育后开始在家中和其他地点性侵与强奸她，包括使用性玩具犯案。

被告否认所有指控 点出女儿说辞破绽

被告否认所有指控并点出女儿说辞中的“破绽”，例如在女儿所称的首次案发时间点，被告并没有为儿子洗澡的习惯，以及女儿声称被告曾在储藏室犯案，但储藏室堆满杂物，根本没有足够空间站立等。

法官审理控辩双方的证据后发现，女儿的说辞有许多不一致之处，她在向警方、同学和医生忆述事发经过时，一些重要案情如案发日期和具体地点有所出入。其中一个关键“矛盾”涉及女儿对被告使用性玩具犯案的说辞。

2019年9月1日，女儿写信给母亲说她想离家出走，原因是父亲多年都在性侵犯她。她在信中说：“你可以去我房间架子上看……有一个性玩具。爸爸已经好几次在我身上使用它。”

然而，女儿在庭上供证时却称，她是在9月11日晚上首次看到性玩具。在接受身体检查时，女儿又告诉医生，被告在2019年6月开始使用性玩具侵犯她。根据被告的说辞，他在同年8月20日才收到他所订购的性玩具，而且那是他为妻子所准备的结婚周年礼物。

另外，法官指出，一些性侵细节理应对一名年轻受害人来说是难以忘记的，但女儿对这些细节的说法也前后反复，缺乏说服力。

法官认为，可能是因为时间已久以及受害人当时年纪小，让她在回忆事发经过方面具有难度。因此，法官强调，在处理这类涉及年轻申诉人的性侵案时，及时公开罪行、有效的查案程序和迅速审案都是关键。