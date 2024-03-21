盛港轻轨站月底提升月台 四路线年底各增添候车处

盛港—榜鹅轻轨系统的盛港站将在本月底展开月台提升工程，预计年底竣工后，候车处将从现有的两个增加至四个，让四条轻轨路线有各自的等候区，也更方便乘客。

陆路交通管理局早前宣布将在本月展开工程，以改善盛港轻轨站的人流。施工期间，轻轨列车营运时间和列车进站频率不受影响。在高峰时间，当局会加派工作人员到月台，为有需要的乘客提供协助。

《联合早报》记者星期四（3月21日）上午在陆交局安排下，到盛港轻轨站了解工程前期工作进展。盛港轻轨站提供东向和西向环线服务，根据记者观察，乘客在月台两侧前后方候车时，须注意进站的列车行驶方向，否则搭上反方向的列车，会耗费更长的时间才能抵达目的地。

等候区增加后，行驶不同方向的列车，会有各自的等候区，乘客，特别是第一次到盛港轻轨站者，上错车的机率会随之减少。其中东向环线列车的等候区位于月台电动扶梯前方的左右两侧；靠近电梯的月台两侧，则供西向环线列车乘客上下车。

根据陆交局提供的示意图，盛港轻轨站月台会增设新的指示牌和排队标记，方便乘客上下车。（陆路交通管理局提供）

将推出新导盲触觉指导设施 并在月台尾端安装新防雨设施

陆交局地铁扩建执行项目工程师陈靖融说，月台会增设新的指示牌和排队标记，并推出新的导盲触觉指导设施，方便一般乘客和有视觉障碍者上下车。陆交局也会在月台尾端安装新的防雨设施。

为尽量减低工程带来的影响，陆交局和经营盛港—榜鹅轻轨系统的新捷运，已从2月初至今，举办四场路演，并通过派发传单、与盛港基层组织代表交流、增设Telegram群组以第一时间发布消息等方式，积极与居民沟通和寻求谅解。

工程虽然还没正式展开，月台却已设置绿色隔音罩。这个旨在减少噪音、设有通风系统的设备，能让工程人员在罩内工作。

居民欢迎月台提升工程 认为有助改善出行体验

受访居民都欢迎月台的提升工程，认为有助改善乘客出行体验。

26岁的空姐安琪（Angelicka Atendido）说，曾有朋友要到盛港探访她时，因不熟悉东向和西向环线列车运行方式，差点上错车。

“首次来这个站的乘客会有点混淆，希望提升工程完成后，能有更清楚的排队标记。”

住在盛港约20年的退休人士何国宗（70岁）几乎每天都会使用轻轨往返住家和学校接送孙子，他说，看指示牌就会知道即将进站的列车是驶往西向或东向，附近居民一般都已习惯，搭乘时不会有问题。

担任讲师的康埔桦居民黄作安受访时说，近年来盛港一带人口不断增加，除了早前已宣布会引入更多双车厢列车，增加载客量，政府也应考虑增加列车班次，特别是高峰期，以缩短乘客候车时间。