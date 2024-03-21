每月一场共10场 “夜在乌节”因疫情暂停四年下周末复办

时隔四年，“夜在乌节”活动下周末回归，届时将有不少本地和区域新兴品牌参与，把乌节路人行道打造成一个充满活力的集市。

“夜在乌节”（Night At Orchard）因冠病疫情中断四年后重新登场。今年，主办方乌节路商联会和活动公司INVADE，将联办10场活动，每个月一场。首场活动将于3月29日耶稣受难日公共假日开始，一连举行三天。

乌节路商联会星期四（3月21日）发文告说，活动将在每个月的最后一个周末举办，时间是下午3时至晚上10时，设有餐饮摊位、零售和生活品牌的临时商店，涵盖健康、宠物及可持续发展等不同主题。

3月的展会将在威士马广场（Wisma Atria）至义安城前的人行道设立50多个摊位，包括艺术工作坊、扭蛋玩具机、盲箱以及现场定制配件等体验元素。

接下来，从爱雍乌节（ION Orchard）到义安城，以及从福临购物中心（Forum The Shopping Mall）到伟乐坊（Wheelock Place）的人行道等区域，也将成为“夜在乌节”的举办地点。

除了展示本地新创品牌，亚洲品牌如泰国服饰店Loma.Whale也将参加3月的活动。马来西亚、台湾及韩国等地的新兴品牌也会在今年陆续参与。

乌节路商联会主席邵在忠说，2019年推出的“夜在乌节”广受好评，许多商家对隔年因疫情相关限制而被迫暂停表示失望。他说，“夜在乌节”的回归，凸显商联会对支持本地新兴品牌的承诺，让海内外消费者有机会认识它们。