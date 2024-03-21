70年黑白公寓煤气泄漏 厨房墙壁炸出大洞

纽顿一带约70年历史的黑白公寓的厨房，因煤气泄漏引发爆炸，导致墙壁被炸出一个大洞，砖块碎片撒落一地，独居男子当时没在厨房躲过一劫。

克里门梭北道蒙克山（Monk’s Hill）第426座黑白公寓，星期四（3月21日）早上11时许突然出现多辆消防车和警车，警员拉起封锁线，并疏散公寓住户。

原来公寓一楼一个三房式单位内，发生煤气泄漏引发的爆炸事件。

独自住在这个单位的李胜和（75岁，退休人士）受访时说，星期三（20日）是他的妻子过世两年的忌日，他当天到教堂悼念妻子后，晚上10时许回到家，不久后就听到厨房传出爆炸巨响。

他到厨房一看，发现厨房左侧一堵墙被炸出一个大洞，猛烈的爆炸力导致厨房另一侧的橱柜被飞溅的残骸撞毁，一块块砖和碎片撒落一地，有的砖块还抛落到通往客厅的走道上。

“我一般晚上会到厨房泡咖啡喝，但我当晚没有去厨房，而是在旁边的房间休息，不然后果不堪设想。”

他也发现厨房右侧的白色墙壁，突然出现一个深褐色“印记”，而且厨房的温度升高。

猛烈的爆炸力导致砖块和碎片撒落一地，现场一片狼藉。（受访者提供）

搬入单位约四年 去年12月发现墙壁出现裂缝

李胜和立刻通报公寓管理员。由于他没有闻到浓烈的煤气味，因此没有怀疑煤气泄漏，还“大胆地”留在屋里过了一夜。直到公寓管理员隔天早上前来查看，并召来民防人员和警员后，才知道是煤气泄漏惹的祸。

搬到这个单位约四年的李胜和说，去年12月就发现墙壁出现裂缝，他也曾通报管理员。

据了解，嵌在墙壁内的煤气管相信已泄漏一段时间，结果煤气浓度饱和达临界点后爆炸，导致墙壁被炸出一个大洞，而煤气泄漏口仍持续燃烧，导致墙壁另一侧过热，墙面从白色变成褐色。

李胜和说，民防人员赶到后，在褐色印记周围凿开两个洞口，并持续用水浇灌，并马上切断煤气供应。

约50名住户早上10时疏散 下午2时陆续返家

约50名住户接到通知从早上10时许开始疏散，部分住户暂时被安顿在附近的经禧民众俱乐部，直到下午2时许才陆续回到住处。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时证实，单位厨房墙壁里的一根煤气管泄漏引发火患，民防人员使用一支水枪扑灭火势，没有人员受伤，起火原因还在调查中。

新加坡土地管理局则答复说，当局委托莱坊（Knight Frank）房地产资产管理公司管理这栋国有建筑。莱坊在星期四早上9时49分通报土管局这起意外，当局正在协助民防部队调查起火原因。

作为预防措施的一部分，土管局事后关闭了煤气供应。莱坊将根据需要，为受影响住户提供援助。

建设局：初步评估显示受损处 不影响建筑结构完整性

建设局发言人受询时说，初步评估显示受损处不影响建筑结构的完整性。“作为预防措施，我们已建议业主聘请符合资格的人员进一步评估损毁部分，及建议相应的修复工作。”

根据土管局的脸书贴文，出事的建筑是二战过后由英殖民政府兴建的，至今有约70年的历史。