男子捐血谎报性史 血液验出HIV判监三个月

捐血前一年里曾与男人发生关系，但捐血男在捐血时没有如实呈报。直到血样检测验出他有人类免疫缺陷病毒（HIV），他才坦诚自己撒谎，现在为此坐牢抵罪。

被告是39岁的菲律宾中年汉，面对一项抵触传染病法令的罪名，星期四（3月21日）在国家法院认罪，被判坐牢三个月。

案情显示，被告于2018年1月12日在教会的捐血活动上捐血，这是他第11次捐血。在捐血前，捐血者必须完成一份健康问卷调查，但被告在作答时没有如实回答其中两道问题。

庭上透露，这两道问题分别是，一、过去是否曾与其他男人有过性行为？二、过去12个月内是否与认识少过六个月的人发生性行为？

针对这两道题，被告回答“没有”，但事实上，他在捐血前一年里曾与一名认识少过半年的男人有性行为。

被告完成问卷后，一位医生提醒他，提供虚假健康资料是违法的，且会面对法律制裁。医生也说，如果认为所捐的血不该被用，被告可匿名拨通热线通知。

不过，在医生再次确认答案时，被告依然没有修改所报资料，事后也没有拨通该热线告知所捐的血不该用。

卫生科学局后来检测被告的血液样本，发现被告带有人类免疫缺陷病毒。当局于2018年1月25日询问被告，他说他从未有任何性伴侣，因此不会有任何风险。

被告称被逼与男按摩师发生关系

同年2月20日，国家传染病中心人员找上被告，他这才承认自己撒谎。被告说，他于2017年11月在马来西亚柔佛新山时，被逼与一名认识少过六个月的男按摩师发生关系。

庭上未透露被告为何会被迫与对方发生关系。

I.R.B.律师事务所的甘纳巴迪（Ashwin Ganapathy）律师代被告求情时说，被告要捐血回馈社会，但因自己的遭遇，没有向当局说实话。

律师也说，被告因染病感到羞愧，至今还未告知家人自己染病。被告也尽早认罪，恳求法官判监不超过12周。

法官最终判被告坐牢三个月。

根据卫科局网站，发生随意的性行为、有多重性伴侣，或发生男男性关系都是可能感染人类免疫缺陷病毒的高风险活动，因此参与这类活动者不宜捐血。