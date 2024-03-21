偷藏雇主钥匙四年窃5万元 女佣监14个月

女佣偷藏雇主夫妇的抽屉钥匙，四年间偷走两人放在抽屉内超过5万元的首饰和现金，还托朋友典当首饰套现，被判坐牢14个月。

印度尼西亚籍女佣苏马米（Sumarmi，50岁）面对六项偷窃和四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。她星期四（3月21日）在国家法院承认其中三项控状，余项则交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告于2009年受聘到雇主家中工作，负责做家务，包括打扫雇主夫妇的房间。

被告知道夫妻俩会将值钱的财物放在他们各自房间内上锁的柜子中。2020年，被告找到雇主柜子的备用钥匙，并将锁匙收起来。

不久后，被告发现她在五金店购买的一把钥匙，能打开女雇主的柜子上四个锁头中的一个。她后来也在女雇主的行李箱内找到另三把钥匙，而在得知钥匙能打开其余的三个锁头后，便收起钥匙。

九个月偷27套首饰 典当套现逾2万元

庭上透露，2023年3月至12月，被告利用这些钥匙，15次从女雇主的柜子中，偷走共27套首饰。

偷完首饰后，被告会亲自典当首饰，或将赃物交由朋友帮忙典当，共套现2万3380元。被告将这些钱用来还债，还将钱汇回国给家人。

除了偷首饰，被告也在同一期间，利用备用钥匙，从雇主的柜子中偷走数张两元和50元钞票，总值4600元。

女佣手颤抖露破绽 雇主搜出一叠当票

2023年12月17日，雇主忘了带钥匙出门，被告便到他的工作场所将钥匙交给他。

雇主此时注意到被告正在颤抖，觉得事有蹊跷，回家后便检查柜子，发现里头的钞票已不翼而飞。雇主夫妇便搜查被告的房间，发现一叠当票，以及可以打开他们柜子的钥匙。

两人随即质问被告，但她否认罪行。雇主于是报警处理。

根据控状，被告早在2020年就开始偷窃。2020年至2023年，她共偷走总值约5万6000元的首饰和现金。

被告至今未作出任何赔偿。