抗子宫颈癌联盟新举措 助基层医疗医生提高意识

调查发现，本地私人诊所和综合诊疗所的医生在推广子宫颈癌筛查时仍面临不同方面的阻碍。新加坡对抗子宫颈癌行动联盟将逐步推出一系列举措，以协助基层医疗医护人员掌握更多信息和提高意识、加强预防子宫颈癌。

对抗子宫颈癌行动联盟（A4HPV）去年10月至12月，针对3366名私人诊所和综合诊疗所的医生展开一项关于子宫颈癌疫苗和筛查的调查，发现仍有一大部分的医生没有主动向前来问诊的女性谈及子宫颈癌筛查的相关信息。

行动联盟接下来将从两方面着手，加强基层医疗医生推广子宫颈癌筛查的意识和实践。首先，他们将召集本地基层医疗医生，并计划在今年第二季或第三季成立一个焦点小组，探讨如何更好地将子宫颈癌筛查纳入问诊流程。

另外，联盟也会与保健促进局和新加坡全科医学学院（College of Family Physicians Singapore）合作，共同制定课程、工作坊、工具箱等相关资源，让基层医生更深入了解有关子宫颈癌预防措施的信息。

子宫颈癌：本地女性第十号癌症杀手

子宫颈癌是本地女性第十号癌症杀手，也是30岁至39岁女性的第四大常见癌症。据卫生部去年发布的《2022年全国人口健康调查》，在介于25岁至74岁的女性中，虽然有89.9%知道子宫颈癌筛查的存在，却仅有43.1%在过去三年或五年内接受过筛查，远低于世界卫生组织设下的70%目标。

A4HPV的医学顾问伊达·依思迈·普莱德（Ida Ismail-Pratt）医生星期四（3月21日）向媒体分享调查结果时解释，本地子宫颈癌筛查属于机会性筛查（opportunistic screening），这表示只有病患前来问诊时，医生才有机会与病患提到并且进行癌症筛查。这与其他国家的组织性筛查（organised screening）计划截然不同。

约五成受访医生每月进行不到五次子宫颈抹片检查

调查发现，49%的受访医生每个月进行少过五次的子宫颈抹片检查（Pap smear）；59%虽会主动向符合条件的女性病患提起子宫颈癌筛查，但这些人数仅占所有符合条件病患的不到一半。

依思迈·普莱德说，调查也显示，基层医疗医生在子宫颈癌疫苗，即人类乳头瘤病毒（HPV）疫苗的接种、如何处理子宫颈癌筛查结果等方面的知识，依然有所欠缺。

“若我们能填补基层医疗医生在知识上的不足之处，这些医生对子宫颈癌筛查和HPV疫苗的了解就会更清晰。掌握了足够的信息，医生便会更有动力与病患展开筛查的对话。我们希望对话也将转化为行动，助我们及早发现子宫颈癌，让更多新加坡女性免受癌症侵袭。”

她强调，调查虽无法解决眼下的所有问题，但它是一个起点，有助于探讨如何鼓励本地基层医疗医生采取预防子宫颈癌的具体行动。