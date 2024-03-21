新加坡在加沙空投物资 幕后环节配合天衣无缝

从包装到运输再到投送，新加坡为加沙地带空投物资的过程庞大而复杂，幕后各个环节，需要新加坡武装部队各单位人员紧密配合，才能精准执行。

我国已于星期三（3月20日）把首批救援物资空投加沙境内，新加坡空军和陆军部队在脸书发文，介绍空投任务的幕后过程。

3月16日，新加坡空军A330多用途添油运输机和C-130运输机，载着由武装部队、卫生部和非政府组织新援队等机构捐赠的人道物资，飞抵约旦安曼。陆军第三运输营的空中货物折伞员（aerial cargo rigger），旋即马不停蹄地展开筹备工作，把装好箱的物资堆放到特制的空投运送系统上，再用绳索固定住，然后为它们系上折好的降落伞。

在军事环境中，军方会在陆路通道受阻时，采用空投运送系统，从空中为军队补给弹药、医疗物资、口粮和水，甚至军车等大型设备。每个降落伞最多可承载1000公斤的负载。我国武装部队往年曾在澳大利亚举行的“袋鼠”演习中，通过这套系统为军人提供补给，因此在操作上驾轻就熟。

第三运输营人员将物资固定起来，为空投做准备。（取自黄永宏脸书）

备妥的加沙物资随后全部集中放入C-130机舱内，武装部队的装载员和折伞员进行最后一轮检查，一切准备就绪。

与此同时，执行飞行任务的飞行员可没闲下来，而是抓紧时间与约旦空军部队人员紧密协调，确定空投区域、天气情况等细节。空投区域必须远离人口稠密的地区，但也得让那些需要援助的人可以到达。只有在满足飞行参数、风速和空投区域等所有条件后，武装部队才会执行空投。

相信地点是靠近加沙北部里马尔

基于安全原因，武装部队没有公布首轮物资的具体空投地点，但根据军方释出的照片，行动在靠近海岸线的地方执行。根据地标特征，相信那是靠近加沙北部的里马尔（Rimal）。里马尔设有加沙最大的希法医院，医院日前遭以军袭击。

在物资包裹上系好降落伞后，新加坡空军部队人员将物资装上C-130运输机。（取自新加坡空军部队脸书）

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈星期三在脸书发文，感谢参与空投行动的69名空军和陆军人员。他也对新援队、慈援以及新加坡回教妇女协会等机构协力合作表示感谢。

扎吉哈说：“在斋戒月期间空投的第一批食品物资，不仅是援助，也体现了新加坡全民，对受到以哈冲突严重影响的加沙人民的关怀。”

据早前报道，我国军方将分多次空投物资援助加沙。国防部星期四（21日）在脸书发文说，又一批援助物资已运抵约旦。物品包括武装部队的野战口粮、清真即食罐头食品、卫生用品和医疗物资。

（视频由国防部提供）