小设备缓解湿疹瘙痒 戴森设计大奖亚军作品推向市场

许贝咛（25岁）毕业时设计了可缓解湿疹等瘙痒的小设备，作品在2022年戴森设计大奖（James Dyson Award）中荣获全国亚军。如今，这个球形挠痒器Rollo已预售超过2700件，成功推向市场。

眼见今年的戴森设计大奖开始接受报名，毕业自新加坡国立大学工业设计系的许贝咛接受《联合早报》采访时说，最初参加大奖并没有太多期待，只是想看看自己的设计究竟能否受到认可。

许贝咛荣获亚军且得到媒体报道后，个人网站、社交媒体户头还有电邮等，都收到很多陌生人的信息。大家纷纷告诉她被湿疹或瘙痒困扰的痛苦，希望能购买她设计的产品，让她更坚定了要将产品生产出来的想法。

从病人需求出发 不再“只能忍着”

Rollo最初是许贝咛的毕业设计，她当时从病人需求的角度出发，希望发明能缓解湿疹等带来的皮肤瘙痒问题。

“我十几岁时一直被湿疹瘙痒困扰，很多人都觉得‘只能忍着’，我就不断思考如果有什么东西可以缓解瘙痒又不伤害皮肤，对我们会是很大的帮助。”

她坦言，从功利角度来看，参加戴森设计大奖对她最大的帮助，是把Rollo从“学生毕业作业”升级成了“全国亚军设计”，让更多相关领域的专家和投资者愿意了解这个作品，从而让商业化过程更为顺利。

据许贝咛介绍，Rollo采用容易清洁的塑料材质，凸起的表面在滚动使用时能够有效缓解瘙痒，同时也不会像传统挠痒器或手指那样容易损伤皮肤。

从最初的设计到最终的成品并非一帆风顺。许贝咛回忆，整个过程中大概有四五十人帮她试用并提建议，“表面的纹路调整了六七个版本，重量也改过几次，才得到现在最满意的版本。”

Rollo在众筹平台kickstarter上获得近千人的支持，募集超过10万元，并成功预售超过2700件商品。许贝咛透露，今年4月底预售订单完成发货后，产品也将以现货形式在网上售卖。

2024戴森设计大奖报名已开始

戴森设计大奖是由詹姆斯·戴森基金（James Dyson Foundation）举办的一项国际性设计与工程大奖，2006年起在本地举办，所有工程或设计专业大学生和新近毕业生均可报名参加。今年的戴森设计大奖报名（https://www.jamesdysonaward.org/en-SG/）已经开启，截止日期为7月17日。

大奖的宗旨是“设计一个解决问题的东西”，旨在嘉奖、鼓励和启发全球新一代设计工程师。例如，设计出帮助胸骨修复的压缩背心Auxobrace的国大工业设计系毕业生萧轶彦，不但获得2023年的全国冠军，也入围当年的全球首20名决赛。

鼓励有意参赛者 放手去做有收获

当被问到对有意参赛者有什么建议时，许贝咛毫不犹豫地回答：“放手去做吧。

“很多人会担心自己的作品不够好、不敢参赛，但我不这么觉得。我曾经在大学二年级时也参加过（戴森设计大奖），虽然没有名次，但也没有损失。勇敢尝试，哪怕不能得奖，相信也有意外的收获。”