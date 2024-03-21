逾600各种族宗教公众和回教徒 共享开斋饭会

德明政府中学中四生林宏宾（16岁）星期四（3月21日）晚上到达鲁古法兰回教堂（Darul Ghufran），与600多名回教徒和跨种族宗教的群体在地上盘膝而坐，享用开斋饭食。

信奉佛教的他认为，能够踏进回教堂参与神圣的斋戒月活动，是非常难得的体验。“这体现了我国的种族和谐，在到访回教堂时也感到十分自在。”

副总理兼财政部长黄循财也以主宾身份出席这场开斋饭会。

陪同出席的包括主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高、东北区市长朱倍庆和永续部兼交通部高级政务次长马炎庆。三人都是淡滨尼集选区议员。

马善高接受媒体访问时说，黄循财的参与肯定了社区为促进种族和谐所付出的努力。“我相信他也很高兴看到，不同社群能够齐聚一堂，并对走访其他宗教场所，如寺庙和教堂时感到自在，还有机会观察和了解彼此的习俗和文化。”

开斋饭会由淡滨尼集选区族群与宗教和谐圈、淡滨尼M立方（M3）、人民协会，以及达鲁古法兰回教堂举办。除了回教堂的450名信徒外，还有150名来自其他社群的嘉宾受邀出席。

回教徒法拉丽莎（Faraliza Bte Zainal，53岁，特需教育中心创办人）认为，不同群体相互了解各自文化的场面十分温馨。“多名政要的莅临也说明这种促进种族和谐的社区举措获得政府支持，这是很好的现象。”



