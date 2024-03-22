徐芳达：特选学校是发扬本地华族文化重要栋梁

我国交通部长兼财政部第二部长徐芳达在讲华语的家庭长大，小时候对英语句子结构的掌握不够扎实。升读华侨中学后，经英文教师循循善诱，他的英文能力加强，使他同时掌握中英双语，为日后的更高教育和事业打下基础。

徐芳达星期四（3月21日）在华侨中学105年校庆晚宴上，追忆已故前校长杜辉生华英并重的办学理念，并以个人经历说明特选中学的作用和重要性。他强调，特选学校对于发扬本地的华族文化至关重要，为我国栽培了几代具备双语能力的学子。

已故前校长杜辉生叮咛 一定要保留特选学校

2018年至2020年间曾担任教育部高级政务部长的徐芳达忆述：“记得几年前我在教育部的时候，已退休多年的杜校长在某个场合还不忘叮咛我：新加坡一定要保留特选学校，为国家继续培育一代代的双语人才。我非常同意杜校长的观点，特选学校是发扬我们新加坡华族文化的重要栋梁之一。”

杜辉生去年6月逝世，享年84岁。他在1979年至1999年担任华中校长，是该校至今任期最长的校长，其间见证了华中转型为特选中学和自主学校。

徐芳达形容，杜辉生是对他影响最深的师长之一，深受他重视传统也勇于创新的办学理念启发。

我国政府在1979年推出 “特别辅助计划”，将九所传统华校列为首批 “特选学校”，提供双语并重的教育，华中是其中之一。至今，本地有11所特选中学和15所特选小学。

徐芳达指出，杜辉生是一位重视华族传统文化与价值观的教育家，经常提醒学生不能忘记文化根源，并坚持学生须全体修读高级华文。

不过，他在坚持华中秉承优良华校传统和风气的同时，也要求学生把英文学好，才能与不同种族和国家的人沟通。当年为提升学生的英文水平，华中特别从英国聘请教师。徐芳达说，这是杜辉生勇于尝试新点子、开辟新途径的其中一个例子。

徐芳达的父母亲都受华文教育，他从小在家讲华语，年幼时讲英语时的思维是直接翻译华语。

例如，他会把“我的衣服是白色”，说成 “my shirt is white colour”。到了华中之后，经过来自英国的英文教师亚瑟·西里德（Arthur Syred）的细心教导，他才懂得正确的句法应为“my shirt is white”。

徐芳达说：“我的英文能进步，为我在大学和工作的需要打好基础，要感谢Mr Syred，感谢杜校长，感谢华中。”

李白彬：特选学校须时时审视区域和世界时局

对于华中等特选学校所肩负的文化使命和社会责任，今年接任华中校长的李白彬接受《联合早报》访问说：“特选学校除了秉持培育双语人才和传承传统文化的使命，更须要时时审视区域和世界时局，发挥创新精神，勇于突破局限，让莘莘学子能更好地在多变的未来游刃有余，以更好地为社会与国家做出贡献。”

800多名校友和师生出席华中校庆晚宴。华中校友会会长黄龙金致辞时感谢华中、华中国际学校以及校友对会务的支持，并承诺继续联系和团结校友，回馈母校。