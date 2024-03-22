约500名释囚家属共庆开斋

“我们一直在接受社会的帮助，我希望有一天我的孩子能为社会做出贡献。”这是新生代基金受益者米拉（化名）如今最大的期望。

星期四（3月21日）晚，新生代基金 (NeuGen Fund) 举办开斋庆祝活动，约500名低收入家庭的释囚家属齐聚一堂，国家发展部兼内政部政务部长费绍尔副教授作为主宾出席活动。

费绍尔在开幕致辞中强调，牢固的家庭关系和社区的支持对于儿童和青少年很重要。 他还赞扬新生代基金在这方面一直以来的努力。

新生代基金努力防止代际犯罪

新生代基金是一家公共品格机构（IPC），致力于为释囚的孩童和家庭提供支持，以防止代际犯罪。

米拉（40岁）的孩子们就受益于这项基金的帮助。过去两年，她的丈夫因毒品相关罪行被监禁。

由于这不是父亲第一次被监禁，米拉的二儿子强烈地感到父亲背离他，开始每天熬夜、不愿意去上学。不过，在学校教师、心理顾问以及新生代基金等慈善组织的共同努力下，今年他的情绪有所好转。

除此之外，米拉的其他孩子也参加新生代基金提供的免费补习。还在上中二的米拉女儿说，她将来想成为一名社会工作者。

米拉说：“我很支持她，因为我们一直在接受社会的帮助，我希望我的孩子将来可以回馈社会。”

在国大修读社会学的法拉（化名，21岁）也有相似的想法。法拉的父亲十多年前出狱，自2015年起，这个家庭参与许多新生代基金组织的活动，比如家庭日以及孩子的补习、舞蹈课等。

法拉说：“毕业后，我希望通过参与政策制定或者做学术研究，来改变社会中的歧视，帮助更多有着类似背景的人。”

本次开斋庆祝活动在卡迪内政团队战备人员协会俱乐部（HomeTeamNS Khatib）举行，110多个家庭一起享用美食，并在舞台上参与游戏和活动。 每个家庭还获赠100元现金，以及一份装满节日美食的礼包。