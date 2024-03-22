去年逾19万人使用技能创前程培训补助提升技能

去年共有约52万人和2万3000家企业参与精深技能发展局支持的各项培训计划，其中约19万2000名年龄25岁以上的新加坡人，使用技能创前程培训补助上课以提升技能，与2022年的人数持平。

精深局星期五（3月22日）发布2023年的年度报告。在各项培训课程中，三大最受欢迎的类别，依次为数码、餐饮和工作场所安全。

根据报告，52万人中有约20万人是年龄40岁及以上的资深上班族，他们善用技能创前程中途职业加强津贴，即用额外20％的课程津贴去进修，同比增加近三成。

尽管有更多处于职业生涯中期的个人选择自我提升，但去年参与培训的人数，比前年的56万人减少4万人。精深局局长陈谷炎说，因本地劳动市场持续紧缩，且和冠病疫情期间相比，个人要接受培训提升技能的压力也减少，这都是导致参与培训人数下降的因素。

随着技能创前程进阶计划推出 料更多职涯中期者将自我提升

陈谷炎在媒体说明会上答复《联合早报》询问时说，随着政府推出技能创前程进阶计划（SkillsFuture Level-Up Programme） ，预料今年会有更多处于职涯中期的人积极自我提升。

“目前还难以预测使用技能创前程培训补助进修的人数会上涨多少个百分点。”

从今年5月起，年满40岁的新加坡公民将多获4000元技能创前程培训补助，可供选修的课程约有7000个。精深局会在4月底公布可选修课程的细节。

陈谷炎透露，在19万2000名使用技能培训补助的个人中，高达95％参与精深局支持或与他们从事行业有关的课程，剩余5％的人，到人民协会或全国乐龄学苑上一般的课程如烘焙、缝纫等。

根据调查，高达98％的个人反映，报读精深局支持的培训课程后，能在工作上有更好的表现。

技能创前程培训补助在2015年推出，为每名年满25岁的新加坡人提供500元补助，以协助支付培训课程费用。2020年，政府再次填补500元，并给予40岁至60岁的公民多500元，鼓励这个群体积极提升技能。

受访者：欢迎政府提供更多培训援助 以掌握面向未来技能

从事设计与视觉营销相关工作的姚迦隆（48岁），之前已用培训补助报读新加坡理工大学的设计策略与创新证书课程。他欢迎政府提供更多培训援助，并透露有意使用额外的4000元补助，去上两个分别由成人学习学院和新工大开办的课程。

“有额外的技能培训补助，大家都很开心。不过，政府也要确保培训课程的内容和素质，让上课学员掌握面向未来的技能。”

去年有超过四成、年龄介于30岁至49岁的公民，使用了各自的技能培训补助。年龄50岁及以上者，使用补助比率逐渐下降；介于25岁至29岁者，是所有年龄层中使用率最低的一群，仅19.4％。

陈谷炎说，有关群体刚投入职场不久，加上许多企业会资助员工上课，或提供内部培训，因此动用个人技能培训补助的年轻雇员和其他年龄层的雇员比较，会来得低。