台湾女谎称被抢 15警车“大搜寻”

台湾女与男友吵架后不愿拿回手机，却向警方报案谎称是被打抢，被判入狱五天。

来自台湾的36岁被告李怡菁（译音）承认一项报假案的控状。

案情披露，2023年8月24日晚上10时许，被告到芽笼一带的警局报案，指刚刚在芽笼32巷被陌生人抢劫，并形容嫌犯为一名约60岁，穿着灰色Polo-T恤的男子。

被告称，事发时与朋友结束聚会，回家途中注意到嫌犯形迹可疑，便致电通知老板，岂料嫌犯突然与她起争执，随即抢走她的手机，然后逃走。

男友助查 说出真相

警方接获报案后，立即派出15辆快速应急警车（fast response car），调动了大批警力到场搜寻嫌犯下落，行动从当晚的10时26分开始，到翌日凌晨12时14分结束，全程约1小时48分钟。

警方之后调阅“事发地点”附近的电眼画面发现，事实与被告的说法有出入，实际上她和一名男子一起从一辆货车下车后，发生了争执。

同天凌晨2时23分左右，被告接受警方问话，她叙述事发过程时再次撒谎，且被问及是否做了虚假报案时，仍坚称说的是实话，是被抢劫了。

凌晨3时许，被告男友到警署协助调查时说出了实情，原来，货车上的男子就是他本人。

他指，与被告早前在三巴旺一带酒吧喝酒，酒局结束后，他开着公司的货车载被告回家，对方下车前曾与他起了口角。当他陪被告步行回家时，对方的手机掉了，他于是捡起手机要还给被告，却被拒绝，对方还当街大喊大叫。他随后带着被告的手机离开，想在隔天再还她手机。

25日下午2时50分左右，被告才承认是自己编造故事报假案，并解释因为与男友发生了争吵，所以在气头上不愿拿回手机，男友并没有从她那里抢夺或偷走手机。

完整报道，请翻阅2024年3月22日的《新明日报》。