旅游业者：日元疲弱 赏樱团几乎爆满

新元兑日元汇率持续走高，过去两天更是接连创下历史新高，有本地旅游业者说，今年的赏樱旺季多达60团，是疫情暴发以来最多，且几乎额满。

每年的三四月是赴日赏樱的旅游旺季，受访的本地旅游业者皆指出，日本向来高居本地旅客最喜欢的旅游目的地，其需求也是疫后恢复最快之一。

大通旅游市场经理卓琼华受访时说，公司今年的赴日赏樱团有约60团，是疫情暴发以来最多，已非常接近疫前的数量，且目前几乎额满。随着新元兑日元持续强劲，卓琼华观察到这似乎也进一步推高了赴日团的询问度，吸引力甚至超过疫情前。

“日本是个本地人去不厌的地方，去过了还想一直去。现在日元兑新元便宜很多，比起以前本地旅客到当地，因为东西贵往往只是游玩不怎么消费，现在他们更舍得在当地花钱买东西、吃东西，常看到有人买三、四双鞋子回来。”

新元兑日元持续走高，有业者今年的赏樱旺季多达60团。（档案照片）

欧美假期公司董事黄耀雄则透露，公司今年的樱花团人数比去年多了三分之一，且往日本中部的名额已全部售罄，仅剩极少数往北海道的名额。

“以前日元很强劲的时候国人已经很爱去了，更何况现在。我们确实也看到疫后赴日团有更早被预订的趋势。”

他也观察到，本地旅客每年出国旅游的次数比起疫前更多了。随着近几日兑换率屡屡创新高，预计接下来会带动更多人预订年中假期和下半年包括秋季赏枫旺季的配套，其中或也有不少今年才刚赴日赏樱的顾客。

曾兄弟旅行社高级市场通讯经理黄正平也说，自去年开始就很强劲的新元兑日元汇率使不少顾客从去年下半年一开放报名就来预订今年春季的配套。

“日本团向来是我们卖得最好的配套之一，今年的赏樱团预订量还比疫情前多了10%。现在也只剩最后极少数4月出发的名额，如果还有人想报名就要快，可以把握我们来临周末在滨海广场热卖会的最后机会。”

完整报道，请翻阅2024年3月22日的《新明日报》。