本地研究：控制特定基因水平 可抑制慢性肾病恶化

杜克—新加坡国立大学医学院研究发现,调节肾脏细胞中的基因水平,可控制细胞中的能量供应,从而减缓慢性肾病的恶化。

慢性肾脏病是全球健康问题,导致全球死亡率居高不下。新加坡的肾衰竭新病例,在世界排名第五高,每天约有六名新患者确诊肾病。

杜克—国大医学院的科研人员发现一种名为WWP2的基因,在调节肾脏细胞的能量供应方面起着关键作用。

在肾病晚期,肾脏组织会发生纤维化,造成永久疤痕和不可逆的器官损伤。这种情况通常会导致末期肾衰竭,而目前的治疗方法非常有限。

这一发现为减轻肾脏疤痕和损伤的疗法提供了一个新的突破口,也为开发阻止慢性肾脏病恶化的药物与治疗方法提供一种新的可能。

在杜克—国大医学院计算生物学中心主任彼得雷托(Enrico Petretto)副教授带领下,研究小组分析了来自中国和意大利患者的130多份活检样本。

肌成纤维细胞是肾脏组织纤维化结疤关键

该中心副主任北莫柆思(Jacques Behmoaras)副教授说:“我们的研究重点是肌成纤维细胞(myofibroblast),这种肾脏细胞是肾脏组织纤维化结疤的关键。”

北莫柆思解释说,通过研究这种细胞的代谢活动与疾病进展之间的联系,研究小组发现调节肌成纤维细胞的能量供应,可以控制它们的功能,并有可能阻止肾脏纤维化。

研究结果表明,肌成纤维细胞中的WWP2基因水平,在调节细胞中的线粒体(mitochondria)至关重要。线粒体是细胞中制造能量的结构,也被称为细胞的“发电站”。

杜克—国大医学院心血管与代谢疾病研究项目首席研究员陈慧梅博士指出,在慢性肾病临床模型中,他们发现较高水平的WWP2会“重新修复”细胞的新陈代谢,从而催化纤维化。

陈慧梅也说,缺乏WWP2会促进肾细胞的新陈代谢,减缓疤痕形成,减轻肾功能障碍和纤维化的严重程度。

2022年,研究人员发现调节WWP2基因水平能阻止过多心脏病疤痕的形成,从而延缓心力衰竭。

WWP2可用于开发阻止多种疾病纤维化进展药物

彼得雷托指出,WWP2是一种新潜在靶点,可用于开发阻止多种疾病纤维化进展的药物。“我们的研究结果为设计治疗这类疾病的新型、有前景的疗法铺平了道路,否则这些致命疾病的治疗选择非常有限。”

为此,研究团队正在与风险投资者洽谈开发WWP2抑制剂,以医治慢性肾病和心脏病。若药物开发顺利,或能开辟治疗干预的新途径,为全球数百万名患者带来希望。

这项研究今年3月19日发表于《美国肾脏病学会杂志》(Journal of the American Society of Nephrology)。