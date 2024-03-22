精深局支持培训课程 去年2万3000企业参与

有越来越多雇主意识到，让员工持续培训以掌握职场所需技能的重要性。去年派员工去上精深技能发展局支持培训课程的企业，从2022年的约2万家，增至2万3000家，其中高达97%是中小企业。

精深技能发展局星期五（3月22日）发布2023年的年度报告数据显示，这2万3000家企业，资助约22万8000名员工受训，比前年的16万8000人，显著增加6万人或36%。企业数目是过去五年的第二高，仅比冠病疫情隔年的2021年2万4000家企业，减少1000家。

去年也有超过5000家企业，首次使用技能创前程企业补助（SkillsFuture Enterprise Credit），以减轻派员去上培训课的财务负担。自2020年推介以来，有关补助计划已让逾3万家企业受益。

其中一家善用技能创前程企业补助的企业，是科技公司JJ Innovation。这家起步公司在本地雇用五名员工，主要业务是协助企业数码转型。公司创办人兼常务董事黄海洋（51岁）受访时说，他去年派员工参与由南洋理工大学开办的生成式人工智能课程，员工上课后反馈获益良多。

除了善用精深局提供给企业的补助，黄海洋也和员工自行使用本身的技能创前程培训补助，报读另一个由新加坡理工学院开办，同样与人工智能有关的课程。

他指员工掌握新兴技能后，能更好地为客户提供解决方案，未来他也有意继续派员工去上更多培训课程。

黄海洋欢迎政府推出各种协助企业的措施，但点出各部门有不同的援助计划，很多时候企业特别是中小企业，不懂得要从何下手，因此他们的业务包括为企业提供咨询，让客户申请合适的补贴。

精深局局长陈谷炎乐见有更多企业资助员工上课，他们会为有意派员工受训的企业提供更多援助，特别是需要更多资源的中小企业。精深局也会继续与主要伙伴，如技能发展伙伴及技能创前程行业领头羊计划的企业合作，联系各企业和了解他们所需要的技能。

此外，为中途转业者提供培训的技能创前程职业转换计划，培训课程从2022年的82个，增至2023年的180个。去年这项计划吸引约3700人参与，比前年的逾1000人，显著增加不少。

新社科大持续与专业教育中心 更名为新社科大学苑

为更好地回应不断变化的劳动力需求，新加坡社科大学持续与专业教育中心踏上转型之旅，更名为新社科大学苑。

新社科大星期五发文告宣布有关消息，新社科大学苑（SUSS Academy）落户在巴耶利峇终身学习学院大楼内。

除了与数个合作伙伴签署谅解备忘录，共同开办更多满足市场需求的课程，新社科大学苑也推出校友硕士课程进修计划（Postgraduate Alumni Continuing Education Scheme）。这项新计划允许年龄40岁及以上的新社科大校友，五年内免费上两个持续教育与培训硕士模块课程。

上完免费课程后，校友若有意继续进修，他们可用技能创前程培训补助，协助抵消后续的课程费用，而完成所须学分并满足毕业条件后，持续进修的校友可以取得硕士学位。