【茶水间三问】毕丹星被控、QR码通关、滨海湾金沙禁旅游团

又是星期五了。泡一杯咖啡，听《联合早报》播客《茶水间三问》畅聊天下事。

主持人吴婉君每周提出三个发人深省的问题，解说新加坡海内外的热点话题。从新加坡新闻事件到国际大事，《茶水间三问》为听众提供更全面的视角。

1）毕丹星被控，会如何影响他和工人党？

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星因涉嫌向国会特权委员会撒谎，3月19日在国家法院被控。2021年盛港集选区前议员辣玉莎在国会撒谎，特权委员会因此召开听证会，毕丹星和工人党副主席费沙当时也被叫去问话。委员会后来指，两人在问话过程中的行为不当，还说毕丹星作伪证，应该交由总检察署调查。在考虑所有证据后，总检察署指毕丹星在供证期间蓄意作出虚假陈述，因此面对两项控状。毕丹星会不会因此失去议员资格呢？他被控会如何影响工人党以及来届大选？

2）新马陆路关卡实施扫码通关经得起考验吗？

从3月19日起，开车或乘坐汽车从兀兰和大士关卡出入境的旅客，可以选择扫描预先设置好的QR码通关，整个过程只需要大约30秒。新系统实行首两天，就有大约8万6000名旅客选择用QR码通关，占开车或乘车旅客的46%。大部分受访的旅客都大赞新系统好用。不过这是平日的情况，接下来的耶稣受难日长周末和清明节，才是真正的考验。

3）滨海湾金沙不让游客闲逛打卡？

滨海湾金沙最近宣布新条例，禁止旅游团在酒店大堂、金沙会展中心和滨海湾金沙购物中心闲逛。酒店内也不允许为大型旅游团使用手持标识、旗帜和便携式麦克风。这些新条例只针对旅游团，自由行的旅客不受影响。新条例宣布后引起网民热议。有的觉得禁止旅游团在购物中心走动不合理，有的则认为不大声喧哗，为其他人提供更好的体验是正确的做法。

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