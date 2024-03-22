调查：去年84%企业为员工加薪 涨幅比前年“少一点”

调查显示，高达84％的公司去年为员工加薪，同比增涨八个百分点。不过，平均加薪幅度仅5.8％，低于2022年的6.3％。

求职平台JobStreet星期五（3月22日）最新公布的2024年职场招聘、薪酬与福利报告显示，随着不少公司的业绩在冠病疫情后好转，去年有更多公司（57％）向员工发放表现花红，平均花红达1.4个月，同比增加0.1个月。

但数据显示只有49%的公司，向员工分享了表现花红发放的计算方法，这显示花红的公开和透明度仍有待提高。

除了薪资和花红外，去年员工晋升率从2022年的47%上升到59%，平均薪金晋升幅度为9.24%，这为员工提供了更多职业发展机会。

673家本地公司参与调查 仅约三成认为下半年就业市场更强劲

共有673家本地公司参与了这项调查，45％的受访公司对今年上半年的就业市场前景感到乐观，但对今年下半年的信心则明显下降，只有约三成认为就业市场会更强劲。

今年上半年，49％的企业计划增聘人手，不同规模的企业都有增加员工人数的计划，意味着他们有信心抓住机遇，满足不断增长的需求。45%的企业不打算扩大员工队伍，即在不大规模裁员或中断业务的情况下维持运营。

在招聘长期员工人数的同时，三成企业计划在今年上半年增加合约工和兼职员工的数量，当中中小企业占多数，增聘短期员工的原因，主要是业务扩张和难以招聘到合适的正式员工，占比分别是54%和34%。

调查也显示，企业已积极采取措施留住员工，如制定薪酬基准、推出或修订员工福利。26%的受访者在计算加薪时会考虑通货膨胀因素，而且大多数会确保公司的加薪幅度与全国通胀率一致或高于全国通胀率。

更多企业未来一年内 计划为员工提供额外假期

员工福利方面，去年提供生日假的企业数量增加了4%。未来12个月里，计划开始为员工提供生日假和照顾家庭假的均占9%，提供额外产假和陪产假的企业分别为7%和8%，这说明企业越来越重视员工福利和家庭对员工的支持。

在身心健康方面，76%的招聘者认为职场的压力适中，受访者指出工作压力来自：繁重的工作量（34%）、资源不足（27%）和缺少成长与发展机会（26%）。

至于被视为高压的公司，员工的压力来自管理层的高压和高要求、工作量、缺乏肯定、高离职率和工作时间长等。