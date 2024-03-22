滨海湾赏夜樱 感受京都之美

柔和的灯光下，粉色的樱花在深蓝色的夜空绽放。滨海湾花园一年一度的樱花展再次举行，让公众感受日本京都之美。

迈入第九届的樱花展星期五（3月22日）正式开幕，总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮和日本驻新加坡大使石川浩司受邀出席。

石川浩司致辞时说，与往年不同的是，今年的展览让公众在夜晚也能欣赏到美丽的樱花，整体赏花的体验更加丰富。“我们日本人称之为‘夜樱’（Yozakura）。”

这次展览不仅有40多个品种的140多棵樱花树，还设有京都标志性建筑金阁寺的模型。

京都标志性建筑金阁寺的模型占据樱花展最中心位置。（吴先邦摄）

金阁寺被联合国教科文组织列为世界文化遗产之一，此模型占据花展最中心位置，访客参观时可走进去，想象自己置身于这座知名寺庙之中。

负责设计樱花展的滨海湾花园植物冷室副处长黄蜜凯（34岁）受访时说：“京都有着深厚的文化底蕴，寺庙阁楼给人宁静的感觉。当樱花盛开时，这种感受更加深刻，我希望活动可以吸引来自不同国家的人体验这种美妙的感觉。”

此外，展览还展示了京都的其他特色，包括宫山村的传统茅草房缩影，以及日本庭院的元素，长廊（Engawa）、净化喷泉（Chozuya）和许愿牌（Emas）。

这次的展览展出40多个品种的140多棵樱花树，访客纷纷拍照打卡。（吴先邦摄）

樱花展由日本驻新加坡大使馆和日本创意中心与滨海湾花园合作策划。除了欣赏樱花，访客还可以在接下来的周末参与各种日本文化活动，包括传统茶道、音乐和舞蹈表演以及日本动漫电影。

樱花展将展出至4月21日。欲知详情，公众可浏览滨海湾花园网站。