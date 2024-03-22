共谋对私巴限速器动手脚 技工蒙骗检测员判监21周

检测前启动私人巴士限速器，通过检测后再将限速器关掉，技工与两名私人巴士公司老板共谋，蒙骗车辆检测中心人员和陆路交通管理局。三人行径被揭发，技工也因此锒铛入狱。

被告郑伟财（45岁）事发时是车辆检测公司Leng Chong Engineering的技工。他面对四项欺诈和一项抵触公路交通（车辆、限速器）规则的控状，星期五（3月22日）在国家法院承认其中三项后，被判坐牢21周。

涉及共谋的两名私人巴士公司老板，分别是T&L Transit的董事张小明（51岁）和SV Bus Transportation Services的老板孙德兰（Sundram Retnam，51岁）。两人的案件目前在审理中。

案情显示，张小明与孙德兰于2013年结识。2017年，张小明向孙德兰介绍被告，说被告能确保他们的巴士在不符合陆交局标准的情况下，仍能顺利通过车辆检测。

根据本地法律，私人巴士的最高时速限制是60公里，车内也必须安装限速器。另外，柴油汽车的最高许可排出的烟密度为40哈特里奇烟雾单位（Hartridge Smoke Units）。

2017年6月，孙德兰通过张小明联系被告，要被告确保自己的一辆39人座、没有启动限速器的巴士能通过限速器检测。被告同意帮忙，三人也就谋划欺骗车辆检测服务公司维康（VICOM）。

庭上透露，被告会在维康检测员在检测巴士前先启动巴士的限速器，并在检测员鉴定巴士符合资格后关掉限速器。在没有启动限速器的情况下，孙德兰驾驶该巴士的时速可以达到每小时70公里至75公里。

2018年1月，孙德兰再次找上被告，要对方确保他的巴士能通过限速器检测。被告同意帮忙，以相同手法蒙骗检测员。

被告也曾调整巴士油泵成分 意图欺骗陆交局

除了对限速器动手脚，被告也曾调整巴士的油泵成分，意图欺骗陆交局。

2018年4月，一名男子支付被告200元，要后者协助他通过维康的巴士检测。

在维康进行检测前，被告就先调整巴士油泵的空气与柴油比例，让巴士排出的烟密度保持在合格范围内。巴士因此通过维康的检测，陆交局也更新了巴士的执照和路税。

通过监测后，被告重新调整巴士的油泵成分，巴士排出的烟密度也超出了合格范围。（人名译音）