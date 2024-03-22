用无人机从马运毒入新 吸毒男监13年六个月打鞭10下

男子与团伙利用无人机穿梭于新马两国，将毒品偷偷运来我国，警方侦探到无人机，当场捉人揭发罪行。男子也因吸食毒品，被判坐牢13年又六个月和打鞭10下。

这相信是本地第一起使用无人机从事跨国贩毒的案件。

在这起事故中被捕的男子是38岁的沙雷扎。他总共面对五项抵触滥用毒品法令的控状，星期五（3月22日）承认其中两项控状，余项交由法官下判时一并考虑。

涉案的团伙分别为海尔米（32岁）、哈斯里（44岁）和纳兹里（45岁）。

根据《联合早报》之前报道，警方于2020年6月17日傍晚5时45分，发现克兰芝蓄水池公园范围内有来历不明的无人机活动。警方介入调查后，发现两名男子使用无人机从马来西亚进口冰毒。

庭上披露，四人在事发前就已共谋要从马来西亚进口冰毒到新加坡。

根据计划，纳兹里会在马来西亚，被告和另两人则负责从新加坡操控无人机飞到马来西亚。纳兹里过后会将冰毒绑在无人机上，再由三人将冰毒运送入我国。

被告在拟定计划后买了一架大疆（DJI）型号Mavic Air 2无人机。这款无人机重570克，续航时间最长达34分钟，一次可飞18.5公里。

根据《联合早报》计算，克兰芝蓄水池公园跟新山之间的最近距离只有大约两公里。

案发当天，海尔米转账5000元给纳兹里，作为支付冰毒的费用。下午4时左右，四人照计划行动，纳兹里在马来西亚，其余三人则到克兰芝蓄水池公园飞行无人机。

四人在约一个小时后，顺利利用无人机，将约270克的晶体物质从马国运送入我国。

警方察觉异常，到场展开调查，逮捕了被告和海尔米。警方也在隔天逮捕哈斯里，纳兹里则于2022年1月11日被捕。

四人运送的约270克的晶体物质，事后被验出含有不少过166克的冰毒。

根据法庭文件，纳兹里早前认罪，被判坐牢14年和打鞭10下；海尔米和哈斯里的案件则尚未被处理。

庭上披露，被告被捕后被安排尿液检测，尿液被测出含有冰毒成份。

控方指出，被告预谋干案，且利用无人机运送毒品，让罪行难以被监测。不过，控方指出，相比纳兹里，被告没有贩毒相关前科，因此促请法官判被告坐牢13年至14年，及打鞭10下。