与同党“声东击西” 男子助三旅客混进泰勒丝演唱会监六周

同党在中国武汉飞往马来西亚的航班上，向三名旅客“兜售”泰勒丝演唱会门票，再由两名男子在演唱会当天“声东击西”，协助旅客三人紧挨在持票观众背后，通过栅门混入会场。其中一名男子被判坐牢六周。

中国籍被告李肖伟（45岁）面对一项刑事擅闯罪名，指他在3月4日下午5时25分之前擅闯新加坡体育城的保安检查区，协助三个人在没有门票下，混入美国歌坛天后泰勒丝演唱会。

李肖伟星期五（3月22日）在国家法院被治罪。法官海鲁哈晋下判时，引用了泰勒丝的歌曲“I Knew You Were Trouble”（我知道你是麻烦）来形容这起案件，并指本案刑罚必须足以起阻遏作用。

泰勒丝从3月2日开始在本地连开六场演唱会。新加坡是泰勒丝巡回演唱会的唯一东南亚站，许多海内外歌迷为了争睹她的风采而纷纷抢票，造成一票难求的局面。

根据案情，李肖伟持社交访问准证，在演唱会开始两天前入境新加坡，在这之前他从未到过新加坡。

一张“票”卖人民币4000元

3月1日，三名旅客从中国武汉乘搭飞机前往马来西亚槟城度假。他们在航班上被一名陌生男子搭讪，后者表示可以提供购买泰勒丝演唱会门票的门路，每张售价为人民币4000元（约747新元）。接着，对方把男子杨晨光的联络交给三人。

案发当天，三人从槟城飞往新加坡，准备去看泰勒丝演唱会。他们抵达后直接前往体育城与杨晨光会和，然后当场进行人民币1万2000元的电子转账，作为购买三张门票的付费。三人接着在演唱会的入场栅门外守候，同一时候，杨晨光也与李肖伟在体育城接头。

一人向保安问路分散注意 另一人推开持票女子让游客混入

庭上播放电眼视频，揭露杨晨光与李肖伟当时如何犯案。首先，杨晨光走到一个栅门前，向保安人员询问如何去到其他入口处，借此分散保安人员的注意力。

同一时候，李肖伟带着三名旅客来到同一入口处的另一个栅门。当时，两名持有门票的女子正准备在栅门扫描门票入场，就在其中一人扫票后，李肖伟迅速把另一名女子推到一旁，让三名旅客紧挨着第一名女子通过栅门。

被推到一旁的女子尝试向保安人员求助，李肖伟赶紧大力拉住女子的手并质问她为何叫喊，但被女子的朋友大声喝止，李肖伟只好松手离开。

女子赶紧通报保安人员，警方抵达现场后逮捕杨晨光和李肖伟。杨晨光已被控刑事擅闯和欺骗两项罪名，他的案件目前在审前会议阶段。（人名译音）