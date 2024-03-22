城市披蓝装 世界水日提醒人们惜水如金

桥南路的埃尔金桥星期五（3月22日）披上蓝光，照映在新加坡河上，粼粼的蓝色波光吸引了河边路人和乘船游客的目光，大家都沉浸在迷人的夜色里。

配合世界水日，本地50座桥梁、建筑物和地标，星期五晚上都亮着蓝色灯光，以示支持水资源事业。

这项名为“城市变蓝”（City Turns Blue）的活动，是公用事业局配合世界水日推出的项目。除了埃尔金桥，浮尔顿路的安德逊桥、淡滨尼天地和圣淘沙名胜世界等，也参加了活动。

为响应“城市变蓝”（City Turns Blue）的活动，滨海湾金沙亮起蓝色灯光。（林明顺摄）

李显龙总理星期五早上也在脸书页面上载了一张新加坡河的照片，并贴文提醒大家在庆祝世界水日的同时，也要记得获取洁净水的艰辛，应一起保护宝贵的水资源。

他说，新加坡河从一个严重污染的水道转成一个充满活力的休闲空间，这是我们朝可持续发展旅程中，最激励人心的成功故事之一。

这项庞大的工程耗时10年，规划、政治决心和多个政府机构的持续努力，缺一不可。清洁工作不仅为了控制污染和改善卫生条件，现在还可以收集和使用洁净水，进而增加水供应。

李总理指出，随着气候变化和不稳定的天气情况，洁净水会更加稀缺。今年公用事业局发起的常年节省用水运动，主题为“节约用水：大小方式都OK！”，旨在提醒人们在社区内可通过各种方式，为自己创造更可持续的水资源和未来。