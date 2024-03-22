日元疲软带动 赏樱季本地游日旅客比疫前增达两成

日元持续疲软，新元兑日元的汇率一度创新高。适逢赏樱旺季，本地旅游业者受访时指出，3月和4月前往日本的旅客比冠病疫情前同期增加一到两成。

日本央行星期二（3月19日）自17年来首次加息后，日元不升反跌1％，使得新元兑日元的汇率再度回到112以上，并在星期四（21日）再创新高，一度达1新元兑换超过113日元。

业者：樱花季来得早来不及请假 否则旅客人数或更多

超级旅游集团总裁黄钰祥接受《联合早报》采访时说，由于日元疲软，前往日本的旅行团费用下跌了25%，旅行社接待的旅客人数因此有所增长。今年3月和4月前往日本的团共有37个，总人数1000多人，比疫情前的2019年多出110人。

他也指出，中国市场因免签而快速增长，前往中国旅游的人数暴增一倍，再加上今年樱花季提前到来，大多数客人来不及安排假期，不然预计会有更多人到日本赏樱。

“今年赏樱最受欢迎的地点依然是日本中部，但日本东北及九州的旅客也明显增加。2019年之前，这两个地区的团费平均在4000元左右，前往的人很少，现在日元疲软，团费下降至3200元左右，便宜很多，所以成了消费者的新宠。”

大通旅游（CTC Travel）总裁陈斌说，今年3、4月前往日本的旅客有60多团，比疫情前同期增加了10%；接下来北海道也会在5月进入樱花季 。

曾兄弟旅行社今年春天以及樱花季，同样迎来比2019年多出一成的旅客。

优佳旅游（WeBuy）执行总经理刘家俊说，报名参加日本旅行团的客户人数比去年同期增长了20%左右。“我们也协同艺人陈建彬组织了5月6日出发的日本赏花团，目前已有150多位客户报名。”

第一轮樱花季 预计福冈大阪率先登场

准备4月前往日本旅游的胡家慧（广告设计，26岁）和朋友去年就已买好机票，打算到京都和大阪游玩。“但是我们一直还没有兑换日元和预订酒店，这两天看见日元走低才赶紧抽时间去换钱，以及在网上先订好车票和酒店。”

新元兑日元的汇率目前已回落到113以下，在112左右波动。

日本气象厅每年都会公布和更新日本樱花季绽放地图，今年第一轮樱花季预计本周开始在福冈、大阪一带登场。