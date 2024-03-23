大士化学厂失火污染海水案 经营方判罚款6000元

去年发生的大士化学厂失火案，污染物沿着沟渠流入大海，涉案化学厂经营方在抵触防火安全条例下，被新加坡民防部队起诉，最终被判罚款6000元。

2023年7月5日，大士1连路11号的鸿翊化学品有限公司（Megachem Limited）化学厂，在凌晨2时零5分失火，污染物沿着沟渠流入大海，对莱佛士滨海俱乐部外的水域造成污染。

鸿翊化学品有限公司事后被控，去年9月结案。国家环境局答复《联合早报》询问时说，事发时，鸿翊化学品有限公司未经授权，把生产区改为仓库用途，并在未持有效储存许可证的情况下储存石油和易燃料。该公司因抵触民防的防火安全条例被控，最终被判罚款6000元。

《联合早报》尝试联系鸿翊化学品有限公司，了解公司接下来会采取哪些预防措施避免事故重演，但无人回应。

污染物沿渠沟流入海里，导致许多海洋生物死亡。（档案照片）

根据早前报道，环境局在火患发生当天迅速在沟渠设置防油浮栅，但污染物仍然流入海里，莱佛士滨海俱乐部码头海面很快浮现许多海洋生物的尸体。

环境局在事发后下令停止所有水上活动，并与鸿翊化学品有限公司合作，聘请有毒工业废物收集商来收集和处理现场累积的污染物。

去年7月5日至17日，环境局每日检测沟渠和码头周围的水质，采集的样本化验后显示有高含量油污，直到17日起才恢复正常；7月18日，经过一系列的抢救后，环境局通知莱佛士滨海俱乐部相关海域的水质已改善，可重启原先的水上活动。

环境局在火患发生当天迅速在沟渠设置防油浮栅，但污染物仍然流入海里。环境局随后下令停止所有水上活动，并与鸿翊化学品有限公司合作，聘请有毒工业废物收集商来收集和处理现场累积的污染物。（档案照片）

环境局的调查也发现，鸿翊化学品有限公司储存超过许可量的有害物质，包括两种化学工业常用的表面活性剂，这种化学物具有腐蚀性，会刺激和损害皮肤和眼睛。

环境局说：“储存超过许可量的有害物质，不是引发火患的导火线，但我们已对鸿翊化学品有限公司发出警告。”

环境局受询时透露没有估算污染造成的损失，莱佛士滨海俱乐部则不愿置评。

抵触环境保护与管理法令 环境局起诉33人及公司

污染环境者，也可能在抵触环境保护与管理法令的罪名下被控，初犯可判罚款最高2万元。

2019年至2023年，有33人及公司因抵触环境保护与管理法令被环境局起诉，违例行为包括在清洗化学品容器和涂漆工具时排放未经处理的废水，以及化学物在工业场所或运输时泄漏入排水沟。

世界自然基金会（新加坡）海洋计划主任颜智凯受访时说，化学物和石油泄漏等污染事故，会对事故附近的水质造成深远的负面影响，对海洋生态系统构成严重威胁。

“事故可能破坏栖息地、污染重要的海洋资源，也对海洋生物造成有害影响，例如致死动物或影响动物的生理功能等。关键物种和栖息地的丧失可能破坏整个海洋生态。”

颜智凯认为，应深刻研究面临较高风险的环境敏感栖息地，以便化学物和石油泄漏事故发生时，可迅速应对。