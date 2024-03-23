法律义务办事处推线上平台 助更多弱势群体获法律援助

为帮助更多有需求但缺乏资源的弱势群体获得法律援助，新加坡法律义务办事处与律政部合作，推出全新一站式线上法律服务平台。

法律义务办事处（Pro Bono SG）主席维贾延德兰（Gregory Vijayendran）星期五（3月22日）在办事处易名后的首届颁奖典礼上，正式宣布推出线上法律服务平台LawGoWhere.sg。

这个平台除了提供与义务律师联络、获取帮助的渠道外，也提供简单易读的法律知识，以及帮助有需要者选择最优良的社会法律帮助自助工具，以确保能提供细致、有针对性的支持。

维贾延德兰说，法律义务办事处的理想，是为每一名需要法律援助的弱势者，扫清诉诸法律过程中的一切障碍。“我们衷心感谢一群乐善好施、富有同情心的正义使者，他们持续慷慨地奉献自己的时间、才智、财富和关系网，让我们得以实现这个梦想。”

在2023年4月到今年2月期间，法律义务办事处共筹得近200万元善款，用于支持其所有法律援助项目和三个援助中心。

办事处也颁发奖项给85名个人和企业捐赠者及法律志愿者，感谢他们为义务法律服务做出的贡献。

尚达曼总统受邀出席了颁奖典礼，并为十多位铂金及黄金级别捐赠者颁奖。维贾延德兰则为其余捐赠者，以及20名优秀志愿者颁奖。

创办邻里法律服务中心 让法律援助走进社区

获颁优秀志愿者奖项的正气律师事务所创办人萧锦耀律师（54岁），不但十几年如一日的参与义务法律援助服务，也是邻里法律服务中心发起人之一。

萧锦耀受访时坦言，很多弱势群体面对的法律问题足以对他们的生活造成极大影响，但对于法律从业者来说算不上大事难案。“我们或许不用投入那么多的精力和时间，却能真正帮助到更多有需要的人，这种成就感和鼓舞对我来说也很重要。”

萧锦耀指出，弱势群体难以通过法律解决问题，大多是因为经济上存在困难，或是缺少法律知识、没有诉诸法律解决的意识，因此设立邻里法律服务中心至关重要。“如果他们不能走出来求助，我们应该走近他们，进入到他们的社区，去帮助他们。”

另一名获颁优秀志愿者奖项的是家事法律援助计划主席林佩玲律师。林佩玲自2004年在新加坡国立大学法学院就读时，与同学一起成立国大法律义务俱乐部（NUS Pro Bono Club），就投身于义务法律援助工作。

就寻求义务援助弱势群体 会投入对待其他客户同等精力

林佩玲受访时说，她接触最多的求助者，是出现家庭问题的外籍配偶。“她们有些文化程度不高，无法独立生活，因此哪怕遭受到家庭暴力等，也无法或不敢申请保护令……但这对我们从业者来说，真的不是什么难事，所以我们会尽力去帮助她们。”

林佩玲也说，她对待寻求义务援助的弱势群体，会投入和对待其他客户一样的精力，全心全意为他们解决问题。

“我很高兴此次能获得法律义务办事处颁发的奖项，希望借由此让更多人认识到家事法律援助计划和其他援助服务，了解我们在做什么、能帮到多少人。”