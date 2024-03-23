我国去年结核病例稍减 每10万人有28.9起

我国的肺结核发病率持续保持稳定，2023年的活跃型肺结核病例有1201起，比2022年减少50起。去年每10万人中，有28.9起新病例，少于前年的30.4起。

配合星期天（3月24日）的世界防治结核病日，卫生部在星期六（23日）公布本地结核病（Tuberculosis，简称TB）的最新数据。

在新的活跃型结核病例中，年长者和男性仍占多数。在2023年通报的1201起新增病例中，共有939起（78.2%）为50岁及以上病患，797起（66.4%）为男性病患。2023年，新加坡居民中新增了两起耐多药结核病（multi-drug resistant tuberculosis，MDR-TB）病例。

潜伏肺结核感染在我国人口中并不罕见，老年群体中的感染率高达30%。肺结核潜伏感染者的体内携带结核菌，但由于结核菌并不活跃，因此不具传染性。

我国最近更新结核病治疗指引

新加坡最近也更新结核病的治疗指引，更新内容包括让更多接受直接观察治疗（Directly Observed Therapy，简称DOT）的患者可以通过实时视频接受监督，无须亲自到诊疗所或医院接受服药监督。

这项结核病治疗指引的更新版由21名成员组成的指引制定团队，于星期二（19日）在美国医学会期刊《年鉴》（Annals）上在线发表。

指引制定团队在更新版中指出，自2016年首次发布该指引以来，已经取得了重大的新进展。其中包括可将患者的治疗时间从现在的六到九个月缩短到四个月的新药物治疗方案、使用人工智能辅助放射学筛查，以及针对药物敏感性的下一代基因测序。

根据团队，这项结核病治疗指引用于规范和改进新加坡结核病感染和疾病的临床管理。

更新版也建议使用视频观察治疗（Video-observed Treatment，简称 VOT）取代直接观察治疗。目前，法律规定传染性肺结核患者（占肺结核病例的大多数）必须亲自前往综合诊疗所或陈笃生医院的肺结核控制科，在医护人员面前服药。

在整个六至九个月的治疗期间，所有病患须每天或每周三次，亲自到医护人员面前服用，这种监督是强制性的。严格的治疗方案是为了确保患者不会在治疗结束前停止治疗。根据《传染病法令》，拒绝接受DOT的患者可被罚款最高1万元、监禁最长一年，或两者兼施。

结核病是一种细菌感染而引起的传染性疾病，通常影响肺部，但也影响身体其他部位，如骨骼、大脑、淋巴结和肾脏。

配合世界防治结核病日，国际SOS也提醒各国企业机构提高员工对结核病的意识，应为感染风险高的员工进行风险评估，鼓励高危员工接受结核病筛查，实施有效措施以降低结核病传播的风险。