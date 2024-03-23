从实体罪案到网络骗案 女警破案之余当义工

弃当灵魂工程师，改当人民女卫士，女警打黑除恶14年，从实体罪案办到网络罪案，让罪犯无所遁形。

商业事务局反诈骗指挥处反诈骗调查组队长莘图副警监（Sindhu D/O Dasan，38岁），14年前加入警界以来到过不同单位服务，杰出的工作表现屡次获得上司肯定。出人意料的是，看似天生吃这行饭的莘图，原本的志愿却不是当警察，而是当教师。

莘图接受《联合早报》访问时说，她在大学主修社会学，就是为了在毕业后当教师做准备，但在课堂中接触到罪案和社会相关的课题后，她开始对调查案件的工作产生浓厚兴趣，毕业前更应朋友的邀约一起加入警队，一晃就是14年。

当警察的14年里，莘图当过前线警员，也在刑事侦查局服务四年半。当时是特别罪案调查组一员的莘图，曾负责调查本地首起贩卖劳动力罪案，这起案件至今还让她记忆犹新。

在该起案件中，一名在夜店工作的外籍女子逃出住所后向警方求助，指老板夫妇逼良为娼。警方调查后揭发夫妇俩的一系列压榨恶行，他们曾在2016年前后以当歌星为由，诱骗三名孟加拉籍女子来到本地后，以各种手段进行压榨，没收她们的护照、工作准证、手机和财物，也在住处装电眼监视她们，逼迫其中一名女子卖淫。东窗事发后，夫妇俩被判坐牢五年半，以及罚款7500元。

莘图说，在一个全然陌生的环境被雇主剥削，受害者相当害怕，“面对处于弱势的受害者，我们得给予她们更多耐心和时间，慢慢建立信任，再向她们了解经过。”

加入危机谈判组 成为谈判专家

2014年起，莘图加入危机谈判组，成了谈判专家，经常得在挟持和企图自杀等紧急事故中出动，到现场劝说当事人，以和平的方式化解危机。

她说，危机谈判组目前有四个小队，每个月轮流执勤，一旦有突发事件，小队成员就会迅速赶到现场。“我们一般以团队的形式行动，一人负责劝说，其他人各司其职，有的安抚家人，有的搜集有关当事人的资料等。”

莘图说，谈判专家必须懂得冷静应对，同时具备同理心，能站在当事人的立场了解他行为背后的动机，并给予适当的关怀，缓和当事人的激动情绪。

据莘图了解，危机谈判组的同事曾用了八小时的时间，劝服把自己反锁的人把门打开。她本身的最高记录则是三个小时。

加入反诈骗指挥处 调查网络骗案

参与过实体罪案调查和逮捕犯人后，莘图目前的职务是率领反诈指挥处的团队，针对网络骗案展开调查。

加入反诈骗指挥处约五个月的她说，与实体罪案不同的是，网路骗案大多发生在网络世界，没有确切犯罪地点，“它（网络骗案）和实体罪案的调查各有难处，也都具备一定的挑战，两者都对受害者造成伤害。”

当义工教客工英语 派发食物给老人家

不管工作怎么忙，莘图也会在百忙之中抽出时间当义工回馈社会，她经常教客工英语，也会派发食物给老人家。

莘图说，她在冠病疫情期间被派到客工宿舍帮忙和留意确诊情况，这段经历让她很有感触，也激励她成为义工，希望尽一己之力帮助更多人。

回看14年的警察生涯，莘图说，它没有电视或电影情节那样“精彩”，却开拓了她的视野，给了她很大的学习和发展空间。“身为队长，我与组员的关系不是由上而下的，我注重的是更加包容的团队合作精神。”