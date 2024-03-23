李光耀早年所种凤凰木 广惠肇留医院育苗供捐款认养

为了传承慈善济世的精神，广惠肇留医院推出新的筹款活动，为建国总理李光耀早年在医院种植的凤凰木培育了一批具历史意义的树苗，供捐赠人捐款认养。截至同天下午，已有九人认养10棵树苗，捐款总额达3880元。

广惠肇留医院星期六（3月23日）举办社区关怀日嘉年华，由中区市长、惹兰勿刹集选区议员潘丽萍担任活动主宾，邀请约800人参加，包括社区的年长者和100名疗养院的院友。

院方也发起一项新的筹款活动，以支持医院的运营。公众捐款388元或以上，便可认养一棵名为“森林之火”的凤凰木树苗。

广惠肇留医院总裁莫应章医生说，这棵凤凰木历史悠久，是建国总理李光耀于1963年种下的，在医院矗立60多年，也是全国树龄最老的纪念树之一。

广惠肇留医院的凤凰木历史悠久，是建国总理李光耀（右三）于1963年时种下的，在医院矗立60多年，也是全国树龄最老的纪念树之一。（广惠肇留医院提供）

目前只培育24棵树苗 后来认养者需等候

医院高级经理余力奇说，由于凤凰木的发芽过程比较艰难，目前医院只培育了24棵幼苗，因此从第25棵幼苗开始认养的捐赠者将进入等待名单，待幼苗培育好才能领取。

捐款者叶国华（60岁，照明供应业者）从十几年前就开始为医院捐款，因为了解到广惠肇留医院向来要靠公众的捐款来运作。“我们有能力的话就为社会尽一分绵力，因为医疗的照顾对于老龄化的社会非常重要，相信这些善款能帮助到有需要的人。”

总裁：向年长者推广终身学习

莫应章也指出，广惠肇致力于向年长者推广终身学习。去年，医院便与活跃乐龄理事会（C3A）签署了合作备忘录，以更好地采纳乐龄教学理念。“广惠肇最近正式被全国乐龄学苑委任为学习伙伴，与学习机构一同为年长者提供内容丰富的课程，我们期待和大家一起活到老，学到老。”

今年共有10家医院与医疗保健和长者护理机构参与嘉年华活动，是历来最多的一次。医院与费森尤斯透析服务（Fresenius Kidney Care）、 新加坡中央医院、康威医疗集团等合作伙伴为参与者提供免费的眼睛、血糖、血压等健康检查。

筹款活动将持续到4月30日。想了解更多有关活动或认养幼苗的公众，可致电64221293或电邮fund_raising@kwsh.sg。