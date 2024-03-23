人力部扩大“北极星”职业辅导计划 新增580名额

所谓预防胜于治疗，就如照顾个人身体健康一样，每个雇员也都应该通过定期“体检”，为职业健康负责，以便捉住新机遇和更好的就业，并在整个职业生涯中取得好的薪资增长。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期六（3月23日）为新传媒首届职业展开幕仪式致辞时，阐述政府各种支援雇员的措施，并宣布将扩大劳动力发展局去年11月试行的“北极星”（Polaris）职业辅导计划，今年增加580个名额，为在职者量身定制个人职业发展计划。

参与者反馈佳

这项旨在帮助在职人士规划和提升职业发展，包括在新兴行业中探寻新机遇的计划反应不俗，在推出不到两个月内，原有的200个名额已满。截至上个月，25%的报名者已完成计划。

陈诗龙说：“我们听到参与者的反馈，他们非常满意劳动力发展局的职业导师，给予个人化的支援。”

新一轮的北极星职业辅导计划已经开放报名，有意参与者可联系劳发局。

现年39岁的陈钿恩，曾是提供营销培训服务的自由业者，他去年加入一家科技公司担任顾客培训员，从自雇者变成受薪者。因想要更清楚地规划职业道路，他去年底在劳发局网站看到“北极星”计划的资料后，就决定报名参加，目前已经完成三个与职业导师面对面的咨询环节。

他透露，每个咨询环节时长约90分钟，专属的职业导师会检视他以往的职业，再通过分析个人性格特征，给予合适的建议。

“我鼓励每个人都报名这个为在职者设计的计划，这不代表我们要换工作，而是更了解自己，规划下一步，也能和公司一起成长。”

陈钿恩说，如今他更确认自己的志向和未来职业规划，加上公司今年有扩充计划，他打算在今年报读两个培训课程，其中一个是由成人学习学院开办的文凭课程。

至于同样在去年推出，通过数据分析为求职者提供个人化职业建议的职业搜寻（CareersFinder）服务，也取得不俗反应。陈诗龙指出，在职业前程配对网站加入职业搜寻功能后，首六个月已有超过1万5000人使用这项新功能。

“有非常令人鼓舞的迹象显示，用户正扩大他们的视野，他们还申请了更广泛的工作岗位。”

今年推出海外市场浸濡计划

此外，劳发局今年较迟时候将推出海外市场浸濡计划（Overseas Markets Immersion Programme，简称OMIP），鼓励有海外扩充计划的企业，派驻员工到国外接受再培训，培训期间将获得政府资助。这项计划将与今年上半年推出的国际化商业领袖计划，相辅相成。

“这项计划旨在让人走出去，去感受、理解，和体验在海外工作的感觉。当然我们会给予支持。”

陈诗龙强调，照顾雇员的职业健康不能仅靠个人或政府，雇主也须负起部分责任。他指出，在紧缩的劳动市场，照顾雇员职业健康的雇主，能更好地留住和吸引人才。