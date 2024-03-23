公众提前清明祭祖 骨灰瓮安置所下周末停车位订满

距离清明节还有不到两周，不少公众选择在星期六（3月23日）提前祭拜祖先。下个周末是清明节前的最后一个周末，蔡厝港和万礼骨灰瓮安置所的停车位都已订满。

《联合早报》记者星期六先后到蔡厝港坟场及骨灰瓮安置所、万礼骨灰瓮安置所观察，发现现场还不是太拥挤，交通秩序井然。

公众在万礼骨灰瓮安置所准备祭拜先人的祭品和冥纸。（谢智扬摄）

早上7时许，潘仁贵（53岁，待业）与姑姑和弟弟潘仁安（51岁，资讯科技顾问）以及两个侄儿，一起到蔡厝港华人坟场扫墓。

潘仁贵受访时说，一家人也要到蔡厝港骨灰瓮安置所祭拜祖母，他上网成功预约了星期六下午的停车位，因此选择在同一天早上先到华人坟场祭拜父母。

在坟场祭祖时，潘仁安的两个分别是13岁和11岁的儿子帮忙烧冥纸。潘仁安透露，儿子还小时，他就带着他们在清明节期间祭祖。“祭祖是华人重要的传统习俗，要让孩子们学习和了解。”

截至22日下午3时，蔡厝港骨灰瓮安置所星期六的停车位仍有约三成未预约，星期天（24日）则几乎订满。万礼骨灰瓮安置所本周末停车位也都订满。至于下周末，两个骨灰瓮安置所停车位都已订满。

一些公众选择搭乘公共交通工具前去祭祖。记者星期六早上9时许在永久骨灰撒土设施“清心园”附近的巴士站观察，每辆只在清明节等节日前后特定日期穿行的405号巴士上，约有五名乘客，未出现拥挤情况。

刘翔霖（42岁，总经理）与父母、叔叔、阿姨等一家10人乘巴士到万礼骨灰瓮安置所祭拜先人。他受访说：“我从蔡厝港坐171号巴士过来，今天人不多，搭巴士很方便，没等几分钟就上了车。一局手机游戏还没打完，就已经到了。”

与丈夫一家人前去万礼祭拜家翁家婆的许德卿（68岁，文员）告诉记者，她和丈夫往年都会乘搭巴士来，这次赶时间，于是搭私召车，为避免拥挤，两人在骨灰瓮安置所外下车，再步行进入。

三骨灰瓮安置所 24小时全天开放

今年的清明节落在4月4日。国家环境局早前发文告说，为疏导人流，3月16日至4月14日，蔡厝港、万礼和义顺骨灰瓮安置所24小时开放。清明扫墓期间，清心园在周末、清明节当天、耶稣受难日和开斋节，将不对一般访客开放，只允许获批准的申请者进入。

环境局也规定，凡在祭祖高峰日，开车前往蔡厝港骨灰瓮安置所祭拜的公众，须提前上网预约。有意在3月16日至4月14日早上6时至傍晚6时开车到万礼骨灰瓮安置所祭拜的公众，也须上网预约。