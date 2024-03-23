结束对唐氏综合征刻板印象 他们同样能绽放才华

19岁的颜嘉恩从小被诊断患有唐氏综合征，凭借努力和不轻言放弃的精神在主流学校念完中学，并以优异成绩获得国家工艺教育局证书。她决定继续攻读应用食品科学的高级证书课程。

去年，颜嘉恩获得五个月实习机会，在一家饮料工厂的发展与研究部门工作，负责帮助其他职员测试产品质量。颜嘉恩受访时透露，她在实习过程中获得同事的帮助和鼓励，学到不少课本以外的知识。

颜嘉恩今年从工艺教育学院毕业，成绩在同届学生中位列前1%，并获得优秀毕业生奖。她说，虽然自己的能力不如一般人，需要更多时间思考和回答，曾在学习过程中被同学嘲笑，但她不认为应该因为别人的眼光而限制了自己的潜力。

她说：“只要有机会，凭我们的努力和决心，也同样可以把事情做好，为社会做出贡献。”

颜嘉恩的父亲颜志励（50岁，南洋理工大学教授）受访时，感谢新加坡唐氏综合征协会对女儿的帮助，从小一开始为女儿在主流学校学习提供支持，包括安排协会的教师到课室内协助女儿。他也感谢学校教师和同学的配合，为女儿提供包容的学习环境。

新加坡唐氏综合征协会执行总监赖淑慧说：“我们自2009年开始帮助唐氏综合征学生在主流学校学习，至今已有超过70名学生受益，颜嘉恩是第一批受惠者。”

600人齐聚 庆祝世界唐氏综合征日

为配合世界唐氏综合征日，新加坡唐氏综合征协会星期六（3月23日）举办庆祝活动，主题是“终止刻板印象，我们和你一样”，超过600人参加了活动。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆是活动主宾，他致辞时提到颜嘉恩的故事很励志，以此呼吁更多国人给予唐氏综合征患者更多包容和支持。

他说：“活动主题提醒我们终止对唐氏综合征患者的刻板印象。他们和每个人一样，也有梦想、志向和才华。”

唐氏综合征患者也在活动上展现了表演才艺。翁佳颖（33岁）当天负责主持和表演话剧。她分享自己的梦想时说希望成为舞蹈教师，并期待以后能有更大的舞台展示舞蹈才华。

李恩赐（26岁）也在活动中表演舞蹈。他的父亲李东发（74岁）说儿子虽不善言语表达，但喜欢打保龄球和跳舞。他说：”尽量让他参加不同的活动，多接触外面的世界对他很有帮助。“